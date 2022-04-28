Маленький хлопчик розповів, як ракета збила сонце, – поляк про травмованих біженців

Багато українських жінок та дітей були змушені виїхати за кордон через бойові дії в Україні. Більшість з них знайшли житло в Польщі. Діти діляться з поляками власними історіями пережитого.

Польський громадський діяч Ришард Купідура в ефірі 24 каналу розповів про маленького хлопчика Дениса.

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За його словами, багато людей приїздить до Польщі, і вони дійсно травмовані, їм потрібна психологічна допомога.

Історій біженців безліч. Зокрема, у садочку моєї доньки я зустрів маленького Дениса, який розповів, як ракета збила сонце, і воно впало. Хлопчик з мамою почав тікати з дому,

– каже Купідура.

До слова, Польща ще на 60 днів продовжила пільгові виплати біженцям з України. Розмір допомоги становить 40 злотих (близько 9 доларів або 300 гривень) на людину в день.

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