У Малі обстріляли базу миротворців ООН: є постраждалі

У центрі Малі 10 січня бойовики обстріляли базу миротворців ООН. Внаслідок цього постраждали 20 військовослужбовців.
Джерело:Alarabiya News
Обстріли бази ООН
Бойовики стріляли близько 9 години ранку за київським часом. Про це повідомив представник місії ООН "Мінусма" Олів'є Сальгадо.
Читайте також У Малі підірвали французький БТР: є загиблі
Бойовики атакували тимчасову базу поблизу зруйнованого села Керени, що у штаті Сахельс.
За словами Сальгадо база була "націлена прямою та непрямою стріляниною".
Він не уточнив, хто саме обстріляв миротворців. Однак зауважимо, що пов'язані з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою" групи бойовики регулярно здійснюють напади на миротворців у цьому регіоні.
Ситуація в Малі
- ООН розгорнули миротворчу місію у Малі ще у 2013 році. Все тому, що в країні відбувалися повстання бойовиків-ісламістів.
- У серпні 2020 року у Малі трапився військовий переворот. Він призвів до відставки президента Ібрагіма Бубакара Кейта та розпуску парламенту.
- 2 січня 2021 року бойовики підірвали французький бронетранспортер. Через це 2 миротворців загинули, а ще 1 – постраждав.