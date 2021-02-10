У Малі обстріляли базу миротворців ООН: є постраждалі

У центрі Малі 10 січня бойовики обстріляли базу миротворців ООН. Внаслідок цього постраждали 20 військовослужбовців.

Обстріли бази ООН

Бойовики стріляли близько 9 години ранку за київським часом. Про це повідомив представник місії ООН "Мінусма" Олів'є Сальгадо.

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Бойовики атакували тимчасову базу поблизу зруйнованого села Керени, що у штаті Сахельс.

За словами Сальгадо база була "націлена прямою та непрямою стріляниною".

Він не уточнив, хто саме обстріляв миротворців. Однак зауважимо, що пов'язані з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою" групи бойовики регулярно здійснюють напади на миротворців у цьому регіоні.

Ситуація в Малі