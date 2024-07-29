"Піщана буря, шахідмобілі й оборона втрьох": вагнерівці "героїчно" розповіли про події в Малі

У Малі повстанці туарегів ліквідували десятки вагнерівців, які приїхали допомагати урядовим військам країни. У ПВК "Вагнера" нарешті виклали свою версію подій, що трапилися у малійських пустелях.

Звичайно, що вагнерівці не визнали свого програшу у Малі, натомість розповіли "героїчну історію" про "оборону втрьох і шахідмобілі". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що розповіли вагнерівці про події у Малі

Вагнерівці розповіли, що з 22 по 27 липня 2024 року військовослужбовці збройних сил Малі (FAM) та найманці 13 штурмового загону ПВК "Вагнера" під керівництвом окупанта Сергія Шевченка з позивним "Ставок", в околицях населеного пункту Тін-Заутін вели "запеклі бої" з бойовиками з "Коор" та угруповання "Аль-Каїда в Сахелі" (JNIM).

У приватній військовій кампанії заявили, що вагнерівці в перший день героїчно "знищили більшу частину ісламістів і спонукали тікати інших". Однак далі склалося не так, як гадалося.

За словами ПВК "Вагнера", саме погода, зокрема піщана буря, що настала, буцімто дозволила повстанцям провести перегрупування і "наростити свою чисельність до 1 000 осіб". У зв'язку з цим командування вагнерівців швидко схопилося і перекинуло додаткові сили в район бойових дій для надання допомоги 13 штурмовому загону.

Уже протягом наступних двох днів повстанці збільшили кількість масованих атак, скориставшись важким озброєнням. За словами вагнерівців, їх атакували за допомогою "БпЛА та шахідмобілями", що спричинило втрати з боку ПВК "Вагнера" та солдатів FAM.

Вагнерівці також розповіли, що в останній радіограммі, яка надійшла 27 липня, зазначалося, що росіяни у Малі знову браво "вели оборону втрьох". А командира 13 штурмового загону Сергія "Ставка" Шевченка ліквідували туареги.

До слова, раніше в російських телеграм-каналах розповідали про вбивство у Малі щонайменше 20 вагнерівців. Окрім того, туареги могли ліквідувати російського пропагандиста з позивним "Білий", автора телеграм-каналу GREY ZONE.