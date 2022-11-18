Мати загиблого воїна оплатила із державних виплат будівництво спортмайданчика для дітей

Матір бійця з Рівненської області профінансувала будівництво спортивного майданчика у селищі за гроші, які виділила держава після загибелі сина. Іван Клюйко загинув у бою навесні 2022 року.

Марія Пешко після загибелі сина на війні Івана Клюйка знайшла сили не лише жити далі, а й допомагати іншим.

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Героїчний вчинок матері загиблого воїна

Марія Пешко вирішила залишити пам'ять про себе та свого хороброго сина. Отримавши державну компенсацію жінка стала ініціатором будівництва та облаштування футбольного поля зі штучним покриттям на території місцевого ліцею в селі Орв'яниця, де ріс і навчався її син.

Марія Пешко також працювала у ліцеї та була капітанкою жіночої волейбольної команди.

Віднині на цьому майданчику місцеві учні та молодь зможуть займатися мініфутболом, волейболом, баскетболом, легкою атлетикою.

У день відкриття спортивного майданчика відбувся перший мініфутбольний турнір імені Івана Клюйка. Право першого удару мали побратими Івана, які товаришували з дитинства.

Матір загиблого бійця за гроші, виділені державою, збудувала спортмайданчик: фото

Що відомо про Івана Клюйка

Іван Клюйко боронив державу в зоні АТО, починаючи з 2014 року. У 2021-му він підписав контракт із Збройними силами. Загинув боєць 24 квітня 2022 року у бою поблизу Попасної на Луганщині.

Такий випадок, коли матір віддає гроші за загибель сина – перший на Рівненщині, зазначив начальник ОВА Віталій Коваль.

В цей майданчик вкладено 2,5 мільйони гривень, це частина з усієї суми, яку отримала родина загиблого. також біля нового футбольного поля Іванові Клюйку відкрили пам'ятну стелу.

Зазначимо, що у постанові Кабміну №168 від 28 лютого йдеться, що родини загиблих військових, які боролися проти російського окупанта з 24 лютого 2022 року, мають право на одержання одноразової допомоги в розмірі 15 мільйонів гривень.