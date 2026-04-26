У Малі збили російський гелікоптер: загинув увесь екіпаж та десант

Російські війська, які перебувають в Малі, зазнали втрат у техніці. Окупанти втратили свій військовий гелікоптер поблизу міста Гао.

Про це повідомив російський пропагандист Ілля Туманов, який адмініструє авіаційний телеграм-канал Fighterbomber.

Що відомо про втрату росіянами військового гелікоптера у Малі?

Точних причин втрати борта він не назвав, однак зазначив, що попередньою причиною падіння став "зовнішній вогневий вплив", мавши на увазі збиття за допомогою зенітно-ракетного комплексу.

За словами Іллі Туманова, екіпаж гелікоптера, а також мобільна вогнева група, яку він перевозив, загинули.

Інформація про можливе збиття російського гелікоптера почала з'являтися ще 25 квітня від представників "Фронту звільнення Азаваду" (FLA). На той момент жодних підтверджень або фото уламків не оприлюднювали.

Згодом у мережі з'явилися відео ймовірного місця падіння літального апарата, однак воно також не дозволило ідентифікувати об'єкт.

Російський гелікоптер збили у Малі / Відео з акаунту Clash Report у соцмережі Х

Екіпаж російського гелікоптера загинув / Відео з акаунту Special Kherson Cat у соцмережі Х

Що відомо про присутність військових Росії у Малі?

Наразі Росія підтримує військову присутність у Малі силами так званого "Африканського корпусу" російського Міністерства оборони. Його підрозділи беруть участь у бойових діях проти повстанців-туарегів на півночі регіону Азавад, а також проти ісламістського угруповання JNIM у центральних районах країни.

Російські сили контролюють ключові військові бази, зокрема в містах Севаре, Гао та Кідаль, а також охороняють золотодобувні копальні й інші родовища корисних копалин, що є частиною домовленостей із владою Малі щодо "послуг безпеки".

Варто зазначити, що Росія намагається закріпитися в країнах Африки не лише через військовий вплив, але також і через культуру, розширюючи мережу організацій "Русский дом", який насправді залучений до розвідувальної та агентурної діяльності країни-агресорки. Як Кремль будує мережу агентів у світі, зокрема в африканських країнах – читайте у розслідуванні 24 Каналу.