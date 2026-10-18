Брехня про 5 кілометрів до Запоріжжя: у ЗСУ показали ексклюзивні кадри з Малокатеринівки

Селище Малокатеринівка на Запоріжжі перебуває під контролем українських військових. Заяви російського командування про окупацію села та наближення до обласного центру є черговим фейком.

Начальник російського генштабу Валерій Герасимов раніше заявив про нібито захоплення селища та просування ворога. Однак речник угруповання військ "Південь" Максим Кравчук спростував ці дані, повідомив Центр протидії дезінформації.

Що відомо про ситуацію на Запоріжжі

Російське військове керівництво регулярно намагається створити ілюзію "досягнень" через брак реальних результатів на полі бою.

На підтвердження того, що Малокатеринівка під контролем ЗСУ, захисники 128-ї окремої важкої механізованої бригади записали відео безпосередньо з селища. В Угрупуванні військ зазначили, що від лінії бойового зіткнення до південних околиць Запоріжжя насправді близько 25 кілометрів, а не 5, як фантазують у Москві.

Українські військові тримають Малокатеринівку: дивіться відео

Якщо Герасимов бреше навіть у таких речах, які легко перевірити, то якої довіри заслуговують усі інші заяви російського міноборони про "захоплення" українських населених пунктів? Чергові казки для Путіна, а не реальна картина на фронті,

– підкреслив Кравчук.

Російська пропаганда та військове керівництво регулярно поширюють неправдиві заяви про взяття населених пунктів України. Вигадкою виявилися й заяви ворога про нібито захоплення Новопавлівки та Новоандріївки.

Окрім інформаційних вкидів, росіяни не полишають спроб атакувати інші населені пункти області. За наявною інформацією, російське командування поставило завдання до кінця жовтня захопити Оріхів, Преображенку та Таврійське. Ворог намагається просочуватися в Оріхів поодинці або дрібними групами, але українські підрозділи своєчасно їх виявляють та знищують.