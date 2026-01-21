Ексрозвідник сказав, яку помилку допустила Україна у переговорах з Трампом

В комунікації з Дональдом Трампом важливо правильно донести йому позицію України. Це стосується, зокрема, гарантій безпеки, які нашій країні мають надати Сполучені Штати Америки у межах майбутньої мирної угоди. Водночас Володимиру Путіну часто вдається впливати на президента США.

Про це у розмові з 24 Каналом сказав генерал армії, колишній очільник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, наголосивши, які методи потрібно використовувати українській стороні у комунікації з адміністрацією Білого дому, щоб просувати та відстоювати свої інтереси. Він пояснив, які підходи до Трампа має Путін.

Як довести Трампу, що Україна важлива для США?

Маломуж вважає, що насамперед потрібно сформувати стратегію відносин з США, Європою й усім світом. Основний акцент у переговорах зі Сполученими Штатами має базуватися на пріоритетах, вигодах, які вони можуть отримати від співпраці з Україною. А також необхідно розглянути можливі ризики. І на цьому тлі вже має створюватися спільна стратегія.

Дональд Трамп та його оточення усвідомлюють, що США без України багато чого програє. Коли Київ буде повноцінним ініціатором та учасником спільних проєктів, тоді Вашингтон вже не буде говорити, що в України "немає карт",

– підкреслив ексочільник Служби зовнішньої розвідки.

У межах цієї стратегії, за словами генерала армії, потрібно розробити десятки напрямків, які б були спрямовані на роботу з самим Трампом та з його командою. Необхідно шукати шляхи впливу на його радників, та навіть знайомих ще зі шкільних часів, які формують позицію президента США.

Зверніть увагу! Під час форму у Давосі лідери G7 планують провести зустріч з президентом США, щоб схвалити угоди щодо гарантій безпеки для України, які були розроблені американськими перемовниками і командувачем оборони США в Європі. Ці домовленості критично важливі для гарантування того, що Росія не відновить бойові дії після припинення вогню.

І позиція щодо України, як вважає він, має бути сталою, а не постійно змінюватися, як зараз у Держдепартаменті, коли там спершу підтримують Україну, потім фокус зміщається на Венесуелу, а згодом планується вести дискусії з росіянами.

З часом можуть з'явитися потужні групи впливу у Конгресі, які також формуватимуть стратегію відносин США та України. До того ж у США є прихильники Києва, як, наприклад, сенатор-республіканець та голова комітету Сенату США з питань Збройних сил Роджер Вікер. Він зазначив, що не слід довіряти Путіну та закликав допомагати Україні усіма способами, щоб Росія не мала жодних можливостей досягти своїх військових цілей,

– відзначив Маломуж.

Росія має більш глобальні цілі, ніж перемогти у війні в Україні. Її пріоритети – геополітичне домінування не тільки в Європі, а й у світі. Її мета, впевнений він, – розбалансувати відносини Сполучених Штатів та Європою та сформувати нову геополітичну модель між Китаєм, Росією та у перспективі США, адже Трамп був готовий підігрувати Сі Цзіньпіну та Путіну, маючи плани диктувати їм свої умови, де йому вигідно.

Як Путін використовує Трампа?

"Проте Путін також планує використати Трампа у переговорному процесі, адже шукає шляхи впливу на нього. Очільник Кремля може використати для цього слабкості Трампа, його фобії, уподобання тощо. Це глибока робота російської розвідки, яка спрямована на різні рівні впливу на нього", – підкреслив Микола Маломуж.

Це комплексне рішення, і очевидно, на думку генерал армії, як змінюється позиція Трампа, адже на нього ефективно впливають різними способами.

Проте Україна має у контексті реалізації своїх політичних планів відстоювати інтереси і держави, і цивілізованого світу, і Сполучених Штатів Америки,

– зауважив він.

Такий формат має бути доведений до Трампа і його адміністрації, і, найголовніше, потрібно запропонувати план дій. І це, за словами ексочільника Служби зовнішньої розвідки, зовсім інша модель переговорного процесу – з аргументацією, з формулюванням програми дій та їхньої реалізації. Зокрема, з усвідомленням того, як натиснути на Путіна, щоб він погодився.

