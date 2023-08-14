З січна ворог не просунувся на жоден сантиметр, – Маляр про гарячі бої на Сході

Схід залишається епіцентром гарячих бойових дій, однак ворогу не вдається просуватися. Окупанти активізувалися на Куп'янському та Лиманському напрямку, де тривають гарячі бої.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону розповіла, що Росія обрала для себе Схід основним напрямком наступу, пише 24 Канал. Саме тому Схід залишається епіцентром бойових дій.

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Росіяни намагаються відволікти українські сили, які наступають під Бахмутом

За словами Маляр, з початку 2023 року ворог на декількох напрямках на Сході намагається рухатися повномасштабним наступом. Однак, як сказала заступниця міністра, із січня 2023 року ворогу не вдалося просунутися на жоден сантиметр.

Маляр додала, що на Сході тривають дуже важкі бої, під час яких українські військові застосовують усе своє уміння. Мовиться як про командирів, так і про тих, хто безпосередньо виконує завдання на передовій для того, щоб зупиняти ворога.

Заступниця глави Міноборони заявила, що активізація росіян на Куп'янському і Лиманському напрямках – це реакція ворога на успішне просування українських військ на Бахмутському напрямку по південному флангу.

Ворогу важливо було відволікати наші сили на інших напрямках і дійсно ускладнювати ситуацію таким чином, щоб ми не могли концентрувати сили для наступу на Бахмутському напрямку,

– сказала вона.

Маляр заявила про "серйозну" ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку

Маляр розповів, що за півтора тижня російського наступу наші сили відчутно знищили потужності ворога на Лиманському й Куп'янському напрямках.

Зменшення кількості ворожих обстрілів, за її словами, пов'язане з тим, що українські військові відчутно послабили наступальний потенціал росіян.

Однак росіяни, як каже Маляр, збираються із силами, перегруповуються, підтягують нову техніку та людей для того, щоб пробувати наступати далі і ускладнювати ситуацію на цих напрямках далі.

Як і раніше, мета росіян вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Крім того, окупанти хочуть повернути втрачені території на Харківщині після успішного наступу ЗСУ восени 2022 року.

Маляр зазначила, що ситуація на Куп'янському та Лиманському дуже серйозна та гаряча. Вона додала, що українські військові неймовірно мужні й стоять, не пропускаючи ворога.

Яка ситуація на фронті