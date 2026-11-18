Колишній очільник СБУ Василь Малюк міг особисто наказати призупинити розслідування щодо працівників НАБУ. За словами генерала Сергія Дуки, це сталося одразу після відвідин Малюком Офісу президента.

Про це генерал СБУ Сергій Дука заявив під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії, повідомляє hromadske.

Що Дука розповів про вказівку Малюка?

За словами генерала, після повернення з Офісу президента Малюк викликав його та ще двох співробітників СБУ. Під час розмови він нібито наказав призупинити розслідування щодо працівників антикорупційного бюро та його директора.

Він не посилався (на конкретних людей, – 24 Канал), але це відбулося після того, як він повернувся з Офісу президента. Сказав, що поки треба призупинити й не рухати матеріали щодо співробітників НАБУ,

– заявив Дука.

Генерал пов'язав таке рішення з можливим політичним тиском. Водночас він не назвав конкретних посадовців, які могли вплинути на Малюка, та не навів доказів причетності Офісу президента до цієї вказівки.

Після виступу Дуки народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що парламентська ТСК викликає на наступне засідання Василя Малюка, колишнього генпрокурора Руслана Кравченка, директора НАБУ Семена Кривоноса, керівника САП Олександра Клименка та детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова.

Засідання заплановане на 23 листопада о 12:00.

Що відомо про справу "Карфаген", у якій фігурує Дука?

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ і САП повідомили про викриття злочинної організації, до якої, за версією слідства, входили високопосадовці правоохоронних органів і представники кримінального середовища.

Учасників угруповання підозрюють у прикритті незаконного бізнесу, організації нападів, викрадень і катувань людей.

Як раніше повідомляв 24 Канал, у межах розслідування правоохоронці провели обшуки у високопосадовців СБУ. За версією слідства, організацію очолював Андрій Осіпов на прізвисько "Кримінал".

Сам Сергій Дука фігурує у матеріалах справи під псевдонімом "Акім". Слідство вважає, що він допомагав захищати діяльність угруповання від уваги правоохоронців.

6 листопада Вищий антикорупційний суд обрав генералу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 65 мільйонів гривень.

Уже 13 листопада за Дуку внесли всю суму застави. За інформацією журналістів, гроші надійшли понад 1600 окремими платежами.

Генерал заперечує свою провину. Його причетність до інкримінованих злочинів має встановити суд.