Малюк перетворює СБУ в український Моссад, парламент має створити законодавчу базу, – експерт

Верховній Раді терміново необхідно прийняти закон про контррозвідку, який дасть змогу СБУ ефективніше протидіяти російським агентам та зрадникам. Як зазначає політолог Тарас Загородній, українській спецслужбі потрібні нові механізми для боротьби з Росією.

Експерт повідомив, що в парламент за ініціативи самої СБУ було внесено законопроєкт про контррозвідувальну діяльність (КРД). І в документі є низка важливих нововведень, які наближають відомство до перетворення на український Моссад.

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У країні, де СБУ постійно виявляє російських шпигунів, діє закон про контррозвідку, ухвалений аж 20 років тому. В часи, коли просто не існувало сучасних загроз, ботоферм, гібридних воєн та ПВК "Вагнер". А Україна ще активно передавала Росії власні ракети, скорочувала армію, розпродувала озброєння. Відповідно й законодавство того часу жодним чином не підходить під сучасні умови, – підкреслює Загородній.

Експерт зазначає, що в парламенті знаходиться перший законопроєкт із загального "реформаторського пакету", який дозволить Україні краще протидіяти російським спецслужбам.

"Очільник СБУ Василь Малюк йде за вектором посилення контррозвідки і хоче створити правильну, боєздатну контррозвідувальну модель для всіх силових органів. Повинен визнати, що під його керівництвом СБУ стала однією з ключових структур, завдяки якій Україна дає відсіч російській агресії, а значить спецслужбі потрібні дієві механізми для боротьби з Росією та її союзниками", – наголошує Загородній.

Він додає, що завдяки змінам СБУ зможе краще працювати на випередження – не чекати, поки агент ФСБ вчинить диверсію, а "вести" потенційних зрадників заздалегідь. Крім того, СБУ зможе проводити контррозвідувальні опитування за допомогою поліграфу.

Це актуально для тих чиновників, які мають високий рівень доступу до держтаємниці, особливо в оборонній сфері. Це спосіб запобігти появі російських агентів у стратегічних галузях та на об'єктах критичної інфраструктури,

– підкреслює експерт.

Нагадаємо, що умовах воєнного стану спецслужба постійно повідомляє про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж