Малюк підтвердив взяття в полон сотні окупантів на Курщині та назвав пріоритетне завдання СБУ

В ході боїв у Курській області Росії спецпризначенці ЦСО "А" СБУ взяли в полон більше ніж сотню російських військовослужбовців. Серед них є офіцери та представники підрозділу "Ахмат".

Про це голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив на спільному брифінгу з керівниками Міноборони, МВС, ГУР МОУ, СЗР та Уповноваженим Верховної Ради з прав людини. Він розповів деталі цієї операції.

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Голова СБУ підтвердив взяття в полон понад сотню окупантів на Курщині

Вчора нами проведена філігранна операція, в результаті якої 102 росіяни потрапили в полон. Ми у перспективі уже думаємо про те, яким чином максимально ефективно скористатися цим, щоб повернути наших оборонців додому,

– підкреслив очільник СБУ.

Василь Малюк підкреслив, що наразі з полоненими росіянами працюють військова контррозвідка та слідчі СБУ. Зокрема, аби задокументувати воєнні злочини, які вони скоїли на війні в Україні.



Після того, як нададуть вичерпні свідчення і з ними проведуть всі передбачені законом процедури з боку ГУР та СБУ, українська сторона зможе вести перемовини щодо їх обміну з Росією.

Яке пріоритетне завдання Служби безпеки України

Василь Малюк зазначив, що співробітники СБУ разом з іншими Силами оборони активно працюють над поповненням обмінного фонду шляхом взяття в полон військовослужбовців Росії на полі бою. Адже, як він зазначив, організація обмінів і повернення захисників України та цивільних громадян додому з російського полону є одним із надпріоритетних завдань, поставлених нашим президентом.

Повернення українських оборонців – це надпріоритетне завдання, поставлене Верховним Головнокомандувачем, Президентом Володимиром Зеленським. І це вагома частинка нашого функціоналу. Окрім того, бійці СБУ успішно працюють, щоб максимально поповнити наш обмінний фонд,

– підкреслив Василь Малюк.

Відповідно до його слів, відтепер розширюється переговорна група, яка від імені Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими займалася підготовкою обмінів. Так, Малюк розповів, що зокрема до неї будуть входити представники СБУ, ГУР, МВС, ЗСУ, СЗР та омбудсмена.



"Я впевнений, що саме такий варіант дасть можливість поєднати наші зусилля і більш ефективно виборювати кожного оборонця України, щоб повертати їх додому. Саме синергія і поєднання наших зусиль якнайшвидше дасть відповідні плоди", – наголосив Малюк.



Додамо, що очільник Служби безпеки України зазначив, що це стосується організації обмінів не лише щодо військовослужбовців, а й цивільних громадян, зокрема і тих, кого Росія незаконно утримує ще з 2014 року.