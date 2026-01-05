"Залишаюся в системі СБУ": Малюк прокоментував відставку та розповів про подальші плани
- Володимир Зеленський звільнив Василя Малюка з посади очільника СБУ, проте він залишиться в системі для роботи над асиметричними спецопераціями.
- Малюк наголосив на важливості сильної спецслужби для безпеки держави і підтримав оборонні зміни, запроваджені президентом України.
Володимир Зеленський звільнив Василя Малюка з посади голови СБУ. Водночас Малюк залишиться працювати у структурі Служби безпеки України та зосередиться на іншому напрямі діяльності.
Він подякував команді та Зеленському за довіру. Про це пише 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.
Дивіться також Стало відоме ім'я нового очільника СБУ
Що сказав Малюк у своїй заяві?
Василь Малюк заявив, що залишається працювати в системі СБУ та надалі зосереджуватиметься на реалізації асиметричних спецоперацій світового рівня, спрямованих на завдання максимальної шкоди ворогу.
У своїй заяві він наголосив, що сильна та сучасна спецслужба є ключовою запорукою безпеки держави, а також підтримав зміни у сфері оборони, які впроваджує президент України. Окремо він подякував главі держави за довіру та підтримку.
З великою вдячністю за підтримку – колективу Служби, всім бойовим побратимам та народу України. Вічна шана тим, хто віддав життя за наше майбутнє,
– написав Малюк.
Хто ймовірно очолить СБУ тепер?
Президент Володимир Зеленський зустрівся з очільником Центру спеціальних операцій "А" Євгенієм Хмарою. Він зазначив, що Хмара має великий досвід та зможе тимчасово очолити структуру.
Зеленський наголосив, що бойовий досвід підрозділів спецпризначення та ЦСО "А" СБУ планують масштабувати. Новий керівник буде впроваджувати його на іншому рівні.