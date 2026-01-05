"Залишаюся в системі СБУ": Малюк прокоментував відставку та розповів про подальші плани

Володимир Зеленський звільнив Василя Малюка з посади голови СБУ. Водночас Малюк залишиться працювати у структурі Служби безпеки України та зосередиться на іншому напрямі діяльності.

Він подякував команді та Зеленському за довіру. Про це пише 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

Що сказав Малюк у своїй заяві?

Василь Малюк заявив, що залишається працювати в системі СБУ та надалі зосереджуватиметься на реалізації асиметричних спецоперацій світового рівня, спрямованих на завдання максимальної шкоди ворогу.

У своїй заяві він наголосив, що сильна та сучасна спецслужба є ключовою запорукою безпеки держави, а також підтримав зміни у сфері оборони, які впроваджує президент України. Окремо він подякував главі держави за довіру та підтримку.

З великою вдячністю за підтримку – колективу Служби, всім бойовим побратимам та народу України. Вічна шана тим, хто віддав життя за наше майбутнє,

– написав Малюк.

Хто ймовірно очолить СБУ тепер?