5 січня, 13:41
"Залишаюся в системі СБУ": Малюк прокоментував відставку та розповів про подальші плани

Юлія Харченко
Основні тези
  • Володимир Зеленський звільнив Василя Малюка з посади очільника СБУ, проте він залишиться в системі для роботи над асиметричними спецопераціями.
  • Малюк наголосив на важливості сильної спецслужби для безпеки держави і підтримав оборонні зміни, запроваджені президентом України.

Володимир Зеленський звільнив Василя Малюка з посади голови СБУ. Водночас Малюк залишиться працювати у структурі Служби безпеки України та зосередиться на іншому напрямі діяльності.

Він подякував команді та Зеленському за довіру. Про це пише 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

Що сказав Малюк у своїй заяві?

Василь Малюк заявив, що залишається працювати в системі СБУ та надалі зосереджуватиметься на реалізації асиметричних спецоперацій світового рівня, спрямованих на завдання максимальної шкоди ворогу.

У своїй заяві він наголосив, що сильна та сучасна спецслужба є ключовою запорукою безпеки держави, а також підтримав зміни у сфері оборони, які впроваджує президент України. Окремо він подякував главі держави за довіру та підтримку.

З великою вдячністю за підтримку – колективу Служби, всім бойовим побратимам та народу України. Вічна шана тим, хто віддав життя за наше майбутнє, 
– написав Малюк.

Хто ймовірно очолить СБУ тепер?

  • Президент Володимир Зеленський зустрівся з очільником Центру спеціальних операцій "А" Євгенієм Хмарою. Він зазначив, що Хмара має великий досвід та зможе тимчасово очолити структуру.

  • Зеленський наголосив, що бойовий досвід підрозділів спецпризначення та ЦСО "А" СБУ планують масштабувати. Новий керівник буде впроваджувати його на іншому рівні.