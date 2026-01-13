Ми не "граємо в карти", але спецоперації СБУ щоразу ставали козирем у перемовинах, – Малюк

Служба безпеки України за час повномасштабної війни провела низку унікальних спецоперацій. Вони суттєво вплинули на хід бойових дій та отримали міжнародний резонанс.

Спецоперації СБУ завдали росіянам значних збитків. Про це заявив Василь Малюк в ексклюзивній колонці 24 Каналу.

Що відомо про спецоперації СБУ?

Найгучнішою операцією стала "Павутина" – удар по стратегічній авіації Росії, наслідки якого противник відчуває й досі. Також СБУ тричі успішно атакувала Кримський міст, що залишається одним із ключових символів режиму Володимира Путіна.

Значних втрат зазнав і російський флот. Морські дрони СБУ Sea Baby вивели з ладу 11 ворожих кораблів, унаслідок чого Чорноморський флот Росії був змушений залишити Севастополь і переміститися до інших портів. Це позбавило Росію домінування в Чорному морі.

Крім того, СБУ застосувала новітню розробку – підводний морський дрон Sub Sea Baby, який успішно уразив російську субмарину в бухті Новоросійська.

Ми не "граємо в карти", але спецоперації СБУ щоразу ставали козирем для України у спілкуванні з партнерами та ляпасом – у протистоянні з ворогом,

– зазначив Малюк.

