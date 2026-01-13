Ми не "граємо в карти", але спецоперації СБУ щоразу ставали козирем у перемовинах, – Малюк
- СБУ провела унікальні спецоперації, які суттєво вплинули на хід бойових дій.
- Серед найуспішніших "Павутина" та атаки на російський флот.
Служба безпеки України за час повномасштабної війни провела низку унікальних спецоперацій. Вони суттєво вплинули на хід бойових дій та отримали міжнародний резонанс.
Спецоперації СБУ завдали росіянам значних збитків. Про це заявив Василь Малюк в ексклюзивній колонці 24 Каналу.
Що відомо про спецоперації СБУ?
Найгучнішою операцією стала "Павутина" – удар по стратегічній авіації Росії, наслідки якого противник відчуває й досі. Також СБУ тричі успішно атакувала Кримський міст, що залишається одним із ключових символів режиму Володимира Путіна.
Значних втрат зазнав і російський флот. Морські дрони СБУ Sea Baby вивели з ладу 11 ворожих кораблів, унаслідок чого Чорноморський флот Росії був змушений залишити Севастополь і переміститися до інших портів. Це позбавило Росію домінування в Чорному морі.
Крім того, СБУ застосувала новітню розробку – підводний морський дрон Sub Sea Baby, який успішно уразив російську субмарину в бухті Новоросійська.
Ми не "граємо в карти", але спецоперації СБУ щоразу ставали козирем для України у спілкуванні з партнерами та ляпасом – у протистоянні з ворогом,
– зазначив Малюк.
Що відомо про звільнення Василя Малюка з очільника Служби безпеки України?
Василь Малюк спочатку відмовився подавати у відставку, але пізніше написав заяву на вимогу президента Зеленського, повідомляла "Українська правда". Після цього глава держави повідомив про те, що ексочільник СБУ залишається в системі та продовжить знищувати ворога.
Про те, що Малюк написав заяву про відставку стало відомо 5 січня. Офіційно рішення підтримала Верховна Рада 13 січня. "За" проголосували 235 депутатів.
Тимчасово Службу безпеки України очолив Євген Хмара. Перед цим за підсумками особистої зустрічі з Хмарою Володимир Зеленський висловив щиру подяку командиру та всім бійцям українського спецпризначення за їхню надзвичайно важливу та ефективну бойову діяльність упродовж усього періоду повномасштабного вторгнення.