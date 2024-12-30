Малюк вивів Контррозвідку СБУ на новий рівень, – експерт

Голова СБУ Василь Малюк вивів роботу контррозвідки на якісно новий рівень. На сьогодні це один із найефективніших департаментів Служби Безпеки України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву політолога Олександра Черненка у день Контррозвідки СБУ.

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Експерт підкреслює, що СБУ щоденно викриває агентів РФ, навідників та паліїв військової техніки.

"З початку повномасштабної війни вже викрили 93 агентурні мережі (47 у 2023 році та 46 у 2024-му). Причому Служба розгромила основні російські мережі у перший рік повномасштабного вторгнення. Зараз ворог активно шукає нові форми для вербування і роботи власних агентів. Однак контррозвідники викривають і оперативно затримують проросійських зрадників", – акцентує екснардеп.

На думку політолога, про якість роботи контррозвідки говорить той факт, що Служба затримує 100% завербованих росіянами паліїв військової техніки.

"Серед затриманих контррозвідкою також відомі політики з різних політичних сил, які вели підривну діяльність проти України в інтересах кремля. Їхній перелік відомий всім: від Нестора Шуфрича до Олександра Дубінського. Також контррозвідники СБУ попередили декілька кривавих терактів, які росіяни готували у Києві та інших містах. Наприклад, рашисти планували теракти на 9 травня та у жовтні 2024 року", – нагадує Черненко.

Найкраща робота контррозвідника – та, яку не помічає простий громадянин. Думаю, якби загал знав би про обсяг масштабів роботи нашої контррозвідки, то був би вражений. Кожен викритий агент, затриманий зрадник чи зруйнована агентурна мережа – це десятки або сотні врятованих життів,

– резюмує Черненко.

Нагадуємо раніше стало відомо, що СБУ нейтралізувала агентурну мережу російського ГРУ, яка мала організувати масове сходження з колій потягів Укрзалізниці.