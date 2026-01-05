Малюк йде з посади голови СБУ: яку роботу йому доручив Зеленський
- Василь Малюк залишає посаду голови СБУ.
Він зосередиться на інших напрямках роботи.
Володимир Зеленський подякував голові СБУ Василю Малюку за бойову роботу. Президент запропонував йому зосередитися саме на такій роботі в подальшому.
Про це він повідомив 5 січня у себе в Телеграм-каналі. Подробиці передає 24 Канал.
Яку нову посаду займе Малюк?
Зеленський відзначив успішність асиметричних операцій, проведених під керівництвом Малюка.
Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ,
– підкреслив він.
Президент сказав, що подібних операцій проти Росії має бути значно більше. Тож він доручив Малюку зробити напрямок асиметричних операцій "найсильнішим у світі".
Окрім того, Зеленський заначив, що для цього є необхідна політична підтримка та ресурси.
Зауважимо, що на посаду керівника СБУ замість Василя Малюка, ймовірно, призначать очільника спецпідрозділу "Альфа" Євгена Хмару. За підсумками зустрічі з ним, глава держави підкреслив, що накопичений бойовий досвід підрозділів спеціального призначення СБУ планується широко поширювати та впроваджувати на масштабному рівні.
У понеділок, 5 січня, президент провів низку зустрічей в межах великого перезавантаження, про яке він говорив раніше. Зокрема відомо, що Сергій Кислиця став першим заступником нинішнього очільника ОП Кирила Буданова.
Також Володимир Зеленський зустрівся з колишнім очільником МЗС Дмитром Кулебою. Глава держави зауважив, що дипломат повертається у команду.
Крім того, президент долучив Христю Фріланд до своєї команди як радницю з питань економічного розвитку. Відома своєю послідовною підтримкою України, Фріланд має значний досвід у залученні іноземних інвестицій та впровадженні економічних реформ.
А напередодні Зеленський анонсував нові призначення керівників обласних адміністрацій у п'ятьох областях: Вінниччина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Тернопільщина, Чернівецька область.