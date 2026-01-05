Малюк йде з посади голови СБУ: яку роботу йому доручив Зеленський

Володимир Зеленський подякував голові СБУ Василю Малюку за бойову роботу. Президент запропонував йому зосередитися саме на такій роботі в подальшому.

Про це він повідомив 5 січня у себе в Телеграм-каналі. Подробиці передає 24 Канал.

Дивіться також Ексміністерка Канади Христя Фріланд працюватиме в команді Зеленського: яку посаду вона отримала

Яку нову посаду займе Малюк?

Зеленський відзначив успішність асиметричних операцій, проведених під керівництвом Малюка.

Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ,

– підкреслив він.

Президент сказав, що подібних операцій проти Росії має бути значно більше. Тож він доручив Малюку зробити напрямок асиметричних операцій "найсильнішим у світі".

Зеленський зустрівся з Малюком: дивіться фото

Окрім того, Зеленський заначив, що для цього є необхідна політична підтримка та ресурси.

Зауважимо, що на посаду керівника СБУ замість Василя Малюка, ймовірно, призначать очільника спецпідрозділу "Альфа" Євгена Хмару. За підсумками зустрічі з ним, глава держави підкреслив, що накопичений бойовий досвід підрозділів спеціального призначення СБУ планується широко поширювати та впроваджувати на масштабному рівні.

Більше про кадрові зміни й призначення Зеленського