Малюська знову неочікувано відвідав СІЗО: цього разу міністр звернув увагу на Одесу – фото

Міністр юстиції Денис Малюська без попередження відвідав СІЗО в Одесі. Як зауважив посадовець, він спеціально обирає складні та проблемні установи. Також чиновник розповів про умови, в яких перебувають утримувані.

Про свій візит до Одеського СІЗО Малюська повідомив у фейсбуці. Він, зокрема, зауважив, що будівля та умови утримання тут (як і майже усюди), м’яко кажучи, бажають кращого. Водночас працівники СІЗО проживають та працюють у умовах, не набагато кращих за умови ув’язнених. Очільник Мін’юсту наголосив, що це потрібно виправляти якомога швидше.

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Також Малюка підкреслив, що тут, як і в інших таких закладах, перебуває багато людей, сенсу для утримання яких він не бачить. Тому його міністерство упродовж наступних двох – трьох місяців планує подати законопроєкт, який дозволить відфільтрувати з в'язниць тих, чиє перебування там є недоречним.

Як приклад таких ув’язнених він навів:

Жінку, яку засудили за господарський злочин. Перебуває вона в Одеському СІЗО з 2014 року, а кримінальне провадження щодо неї триває аж з 2008 року.

17-річного хлопця, який обвинувачують у крадіжці. Раніше він уже був засудженим за аналогічний злочин, але отримав умовний термін.

Чоловіка, якого обвинувачують у шахрайстві, а саме у неповерненні боргу за розпискою. Його справу переглядає вже третій склад суду першої інстанції.

Міністр юстиції Малюська відвідав Одеське СІЗО

Щодо інших проблем, які побачив Малюська, то це:

Немає жодного зрозумілого вирішення проблеми наркозалежних осіб . На метадоновій замісній терапії перебуває лише одна особа на усе СІЗО. Проте наркозалежних там – набагато більше.

. На метадоновій замісній терапії перебуває лише одна особа на усе СІЗО. Проте наркозалежних там – набагато більше. Один із ув’язнених поскаржився на заборону використання ігрових консолей і приставок . Голова Міністерства юстиції каже, що також не розуміє цієї заборони. Якщо не отримає належної аргументації, то уже найближчими днями має намір її зняти.

. Голова Міністерства юстиції каже, що також не розуміє цієї заборони. Якщо не отримає належної аргументації, то уже найближчими днями має намір її зняти. Дорослі чоловіки місяцями (іноді роками) сидять у маленьких камерах і виходять лише на годину за добу прогулятися у тісному дворику. Їм потрібно чимось себе зайняти протягом цієї доби. А книги та телевізор – не завжди достатній вихід. Умови для заняття фізичними вправами – теж далеко не ідеальні.

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Зауважимо, що 19 січня Денис Малюська відвідав одне з найвідоміших СІЗО в Україні – Лук’янівське в Києві. Напередодні візиту міністра активісти виявили тут низку шокуючих порушень. Чиновника також вразили умови утримання в'язнів, тому він доручив якнайшвидше розробити чіткі правила розміщення людей.