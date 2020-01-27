04:54
27 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто насправді тренує агентів Кремля. Російський нострадамус
      Вєсті Кремля
      19:06, 25 січня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенку ламають плани. "Слуги народу" не хочуть у в'язницю
      Вєсті.UA
      19:21, 25 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ

      Малюська знову неочікувано відвідав СІЗО: цього разу міністр звернув увагу на Одесу – фото

      90 Читать новость на русском
      Одеське СІЗО очима очільника Мін'юсту Дениса Малюськи / Фейсбук-сторінка Дениса Малюська

      Міністр юстиції Денис Малюська без попередження відвідав СІЗО в Одесі. Як зауважив посадовець, він спеціально обирає складні та проблемні установи. Також чиновник розповів про умови, в яких перебувають утримувані.

      Про свій візит до Одеського СІЗО Малюська повідомив у фейсбуці. Він, зокрема, зауважив, що будівля та умови утримання тут (як і майже усюди), м’яко кажучи, бажають кращого. Водночас працівники СІЗО проживають та працюють у умовах, не набагато кращих за умови ув’язнених. Очільник Мін’юсту наголосив, що це потрібно виправляти якомога швидше.

      Зверніть увагу! У Мін'юсті анонсували розпродаж українських в'язниць

      Також Малюка підкреслив, що тут, як і в інших таких закладах, перебуває багато людей, сенсу для утримання яких він не бачить. Тому його міністерство упродовж наступних двох – трьох місяців планує подати законопроєкт, який дозволить відфільтрувати з в'язниць тих, чиє перебування там є недоречним.

      Як приклад таких ув’язнених він навів: 

      • Жінку, яку засудили за господарський злочин. Перебуває вона в Одеському СІЗО з 2014 року, а кримінальне провадження щодо неї триває аж з 2008 року.
      • 17-річного хлопця, який обвинувачують у крадіжці. Раніше він уже був засудженим за аналогічний злочин, але отримав умовний термін.
      • Чоловіка, якого обвинувачують у шахрайстві, а саме у неповерненні боргу за розпискою. Його справу переглядає вже третій склад суду першої інстанції. 

      Міністр юстиції Малюська відвідав Одеське СІЗО 

      Щодо інших проблем, які побачив Малюська, то це:

      • Немає жодного зрозумілого вирішення проблеми наркозалежних осіб. На метадоновій замісній терапії перебуває лише одна особа на усе СІЗО. Проте наркозалежних там – набагато більше.
      • Один із ув’язнених поскаржився на заборону використання ігрових консолей і приставок. Голова Міністерства юстиції каже, що також не розуміє цієї заборони. Якщо не отримає належної аргументації, то уже найближчими днями має намір її зняти.
      • Дорослі чоловіки місяцями (іноді роками) сидять у маленьких камерах і виходять лише на годину за добу прогулятися у тісному дворику. Їм потрібно чимось себе зайняти протягом цієї доби. А книги та телевізор – не завжди достатній вихід. Умови для заняття фізичними вправами – теж далеко не ідеальні.

      Цікаво! Краще зробити там музей, – Мін'юст хоче знести Лук'янівське СІЗО в Києві

      Зауважимо, що 19 січня Денис Малюська відвідав одне з найвідоміших СІЗО в Україні – Лук’янівське в Києві. Напередодні візиту міністра активісти виявили тут низку шокуючих порушень. Чиновника також вразили умови утримання в'язнів, тому він доручив якнайшвидше розробити чіткі правила розміщення людей.

      Втрати на Донбасі: Зеленський відреагував на загибель двох українських військових
      26 січня
      4748
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Денис Малюська Міністерство юстиції СІЗО Новини Одеси
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 00:37 Кобі Браянт – історія життя легендарного баскетболіста
      Ігор Саджениця 303
      26 січня , 22:35 Головні новини 26 січня: смерть Кобі Браянта, втрати на Донбасі
      Ірина Вихрущ 1006
      сьогодні , 11:00 Як правильно лікувати грип та застуду
      6727
      26 січня , 22:00 Умисне збиття літака МАУ, митного союзу з ЄС не буде та чому Путін, а не Зеленський: блоги тижня
      Блоги 596
      26 січня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: ляпи українців у Давосі, віруси з AliExpress і пригоди посума-розбійника
      Северин Трач 1686
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук