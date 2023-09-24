Вперше побачила, як хлопець збирається на війну, – мама про непросте навчання "Джуса"

25 серпня багатьох українців сколихнула новина про зіткнення двох українських літаків. В одному з них перебував пілот Андрій Пільщиков, відомий під псевдонімом "Джус".

Його матір Лілія Авер'янова пригадала, як Андрій збирався на війну та проходив навчання. Вона зауважила, що "Джус" вступив у цивільний Авіаційний інститут на спеціальність обслуговування повітряних суден.

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Військовим пілотом став згодом

Пані Лілія пригадує, що у другому семестрі в Андрія сформувалася апатія до навчання. Вона спитала в сина, що сталося. На що він відповів, що прагне піти у військовий університет на льотчика. Ця розмова відбулася навесні 2011 року.

На момент закінчення університету ми по льотній книжці подивилися, скільки і на яких літаках він літав, і порахували, що держава витратила 7 мільйонів гривень тільки на авіаційне паливо. Я вже не кажу про витрати на навчання, харчування і все решта. Це підкреслює, наскільки важливо берегти здоров'я пілотів, створювати безпечні умови навчання на їхніх навчальних базах,

– згадала вона.

Водночас мама "Джуса" каже, що злякалася не у 2022 році, а у 2014, коли почалася війна Росії проти України. Тоді Андрій був на третьому курсі, їм дозволили жити вдома. А вже 6 березня був наказ повернутися до казармового стану.

І я вперше побачила, як хлопець збирається на війну. Харківський університет Повітряних сил перетворився на цитадель. Якщо добре газанути на танку, через годину росіяни будуть у центрі міста, і перше, що вони зустрінуть – цей університет,

– додала вона.

За словами пані Лілії, це дійсно був шок. Вона бачила, як університет готувався до оборони. Не було жодних бронежилетів, жодних касок. Була ситуація як на Майдані, "коли люди мали захищатися голими руками".

Контракт вирішив не продовжувати

5-річний контракт Пільщикова закінчувався у 2021 році. Його потрібно було поновлювати, але Андрія багато що вразило зсередини. Тож, він написав великий рапорт про недоліки у Повітряних силах.



У рапорті про звільнення Пільщиков перелічив недоліки служби / Фото з особистого архіву

Пані Лілія каже, що з групи Андрія 5 людей вирішили не продовжувати контракт. Тодішній командувач Повітряних сил Сергій Дроздов прагнув, щоб вони підписали наступний контракт. Він грубим тиском хотів зам'яти ситуацію. Воно й не дивно, адже звільнення відразу 5 молодих льотчиків мало б стати причиною скандалу.

Тоді Дроздов Андрієві сказав: "Кому ты нужен! Ты уволишься и будешь на базаре мороженого хека на горбу носить". За словами пані Лілії, моменти такої зневаги – страшна річ. Як наслідок – хлопці покидають армію.

Звернімо увагу, що в Андрія ПільщиковаЙому довелося зробити лазерну корекцію зору, щоб стати військовим пілотом.

Попри це все, після повномасштабного вторгнення "Джус" сам себе мобілізував. Хлопець прийшов до 40-ї бригади тактичної авіації на ту ж посаду, яку він обіймав до звільнення.