Мама плаче й каже: "Вбили як комах", – ексцивільна дружина про бортпровідника МАУ

В Ірані 2 роки тому трапилась катастрофа літака МАУ. Ексцивільна дружина старшого бортпровідника Ігоря Матькова розповіла, що спочатку дізналась про все зі сліз та крику його мами.

Крістіна Александрович дізналась про катастрофу телефоном від матері загиблого. Спогадами колишня цивільна дружина поділилась у розмові з журналісткою 24 каналу.

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За словами Александрович, матір Ігоря Матькова плакала та кричала у слухавці від того, що літак розбився. "Мама тільки плаче й каже: "Вбили як комах", – розповіла жінка.

Загиблий бортпровідник мріяв стати пілотом

Ігор Матьков, якому було 34 років, працював у авіації приблизно від 2008 року. На останньому своєму рейсі був старшим бортпровідником, хоч його найбільша мрія в житті була працювати саме пілотом.

Він вчився на пілота й одночасно працював. На момент загибелі у нього були всі ліцензії та необхідні документи, щоб працювати пілотом,

– пояснила Александрович.

Пара познайомилась у літаку. Ігор був стюардом, а Крістіна – пасажиркою. Цивільне подружжя разом відвідало понад 30 країн. Ігор виховував сина жінки Олексія. Стосунки пара припинила після 9 спільних років, проте залишались близькими.

Як повідомила Крістіна Александрович 24 каналу, Ігор Матьков пройшов співбесіду в МАУ на посаду пілота. Йому мали сказати, коли з'явиться вакансія.

"Ігор фактично виховав мого сина. Він багато часу йому приділяв навіть після нашого розставання. Олексій його обожнював. Це був його кумир та ідеал. Син міг навіть мене не послухати, а Ігоря слухав", – поділилась жінка.

Ексцивільна дружина: Втрату відчуваю щодня

На думку Александрович ніхто не вірить, що літак МАУ збили випадково. "Країна збила цивільний літак іншої держави й сказала: "Ой, ми випадково". І все. Україна така: "Ну нехай". Боляче від цього", – відзначила ексцивільна дружина.



Цивільне подружжя відвідало понад 30 країн / Фото з фейсбуку Крістіни Александрович

"Інколи нафантазую, можливо, він живий. Може в полоні, адже їх же хоронили у закритих гробах. Втрату відчуваю кожного дня. Він не зателефонує, не напише, не посміхнеться. Важко дуже", – розповіла вона.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко

Іранські військові збили ракетами літак МАК 8 січня 2021 року у небі Тегерана. Загинули 167 пасажирів та 9 членів екіпажу.

Серед загиблих 11 українців – 9 членів екіпажу і 2 пасажири. Більшість інших загиблих – громадяни Ірану.

Влада Ірану тільки 11 січня підтвердила справжню причину авіакатастрофи. Відтоді країни, громадяни яких загинули у катастрофі, намагаються добитися від Ірану належної компенсації. Тегеран на якісь суми давав згоду, але вкрай незначні.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

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