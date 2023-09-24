"Назавжди разом з сином": як суспільство відреагувало на смерть мами Скрябіна

Мама культового українського музиканта Кузьми Скрябіна Ольга Михайлівна Кузьменко померла на 76 році життя. Користувачі присвятили жінці сотні дописів.

Ольга Михайлівна Кузьменко пішла з життя 23 вересня. Як на її смерть відреагували у мережі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Донька перепостила допис гурту

Донька Ольги Михайлівни перепостила у свої сторіс в інстаграмі допис гурту Скрябіна. На фото вона разом зі своїм сином.

"Мам..." – такий підпис під цим дописом.

Очевидно, це пов'язано із відомою однойменною піснею Кузьми.

Реакція Руслани

На смерть Ольги Михайлівни відреагувала також і українська співачка, переможниця "Євробачення-2004", Руслана Лижичко. Вона присвятила жінці допис у фейсбуці.

Пані Олю! Спочивайте з миром…

– написала вона.

Реакція Ірини Білик

Українська співачка Ірина Білик відреагувала на смерть матері свого близького друга.

На сторінці в Instagram Білик розмістила архівну світлину, на якій Кузьма зображений разом зі своєю мамою, і підписала її:

"Є лише один великий сенс в цій смерті, – вона дуже скоро побачить свого Андрійка! Спочивайте з миром, Ольго Михайлівно!" – написала вона.

Жінці присвятили вірш

Користувачка інстаграму martusya_poet посмертно присвятила Ользі Михайлівні вірш. У ньому мовиться, що вона тепер назавжди поряд із сином.



Мамі Скрябіна присвятили вірш / Скриншот 24 Каналу

До слова, співачка Руслана розповіла, що для Кузьми Ольга Михайлівна була найкращим другом. А легендарна пісня з'явилася, бо він обожнював слово "мама".

Реакція Максима Козицького

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький також відреагував на смерть матері культового українського музиканта.

"Не стало Ольги Кузьменко, мами Кузьми Скрябіна. Світла памʼять світлій людині", – написав він у своєму телеграмі.

Звичайні користувачі теж не залишились осторонь такої втрати. Вони присвячують Ользі Михайлівні сотні дописів та висловлюють свій захват жінкою та співчуттч родичам.

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