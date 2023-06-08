Манчестер Сіті – Інтер: хто та коли покаже фінал Ліги чемпіонів в Україні

Вже у суботу, 10 червня, визначиться новий переможець Ліги чемпіонів. У фіналі зіграють англійський Манчестер Сіті та італійський Інтер. Трансляція фіналу Ліги чемпіонів буде доступна і в Україні.

Інтер – останній італійський клуб, який ставав переможцем Ліги чемпіонів. Це було ще у 2010 році, коли у фіналі "нерадзуррі" обіграли німецьку Баварію. Загалом же в колекції Інтера три перемоги в Лізі чемпіонів, а ще двічі команда поступалася в фіналі.

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Манчестер Сіті не може похвалитися таким історичним доробком. "Містяни" лише одного разу дісталися фіналу головного клубного футбольного турніру Європи – у 2021 році вони поступилися Челсі.

Та у 2023 році Манчестер Сіті може оформити требл – до перемоги в чемпіонаті та Кубку Англії додати й омріяний трофей Ліги чемпіонів. До цього лише один англійський клуб оформлював требл – Манчестер Юнайтед в 1999 році.

Хто покаже фінал Ліги чемпіонів в Україні

Фінал Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Інтер буде доступний до перегляду і в Україні. Правами на показ турніру на території України володіє платформа Megogo. Саме там і запланований показ матчу МанСіті – Інтер.

Матч Манчестер Сіті – Інтер розпочнеться о 22:00. Коментувати гру будуть Сергій Лук'яненко та Роман Бебех. Перед початком зустрічі на Megogo буде працювати аналітична студія. Вона розпочне роботу о 20:45.

Доступ до трансляції фіналу Ліги чемпіонів на платформі Megogo доступний лише для підписників, в яких оформлена передплата "Максимальна". Вона коштує 299 гривень на місяць.

Ще одним майданчиком, де можна легально подивитись фінал Ліги чемпіонів є Volia TV. Однак там трансляція теж доступна лише для абонентів, які мають підписку на один зі спортивних пакетів.

Текстова онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Інтер також буде доступна і на сайті 24 Каналу. Також на сайті будуть опубліковані відео голів та огляд матчу.