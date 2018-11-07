У четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграє на виїзді проти "Манчестер Сіті". Переглянути цей матч в Україні можна буде як по телебаченні, так і онлайн.

Матч "Манчестер Сіті" – "Шахтар" в Україні покаже телеканал "Футбол 2". Трансляція зі стадіону розпочнеться о 21:55, сама гра – о 22:00.

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Також дивитися матч "Манчестер Сіті" – "Шахтар" онлайн можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео (прямі трансляції та огляди матчів) на цьому сайті платний. За місячний абонемент доведеться заплатити 69 гривень. Або можна купити доступ на 24 години за 39 гривень. Окрім того, на сайті слід зареєструватися.

Онлайн-трансляція поєдинку "Манчестер Сіті" – "Шахтар", а також відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.

Нагадаємо, матч "Манчестер Сіті" – "Шахтар" відбудеться у середу, 7 листопада. Початок зустрічі о 22:00.