"Манчестер Юнайтед" здобув п'яту поспіль перемогу
5 січня "Манчестер Юнайтед" тріумфував в матчі третього раунду Кубка Англії й переміг "Редінг" з рахунком 2:0.
З новим тренером команда вже й забула про поразки.
Читайте також: Безус може підсилити одного з лідерів чемпіонату Бельгії
Наступник Жозе Моурінью Оле-Гуннар Сульшер здобув п'яту поспіль перемогу на чолі "червоних дияволів".
У середині першого тайму Хуана Мату збили в штрафному майданчику. Після наради з відеоасистентом рефері таки вказав на позначку. Виконав вирок сам постраждалий, розвівши м'яч і голкіпера по різних кутах.
Хуан Мата
У компенсований до першого тайму час Ромелу Лукаку встановив остаточні цифри на табло.
Ромелу Лукаку
З таким же рахунком 2:0 в наступний раунд пройшла команда "Челсі". Перемогу лондонцям у поєдинку проти "Ноттінгема" приніс Альваро Мората, який оформив дубль.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24