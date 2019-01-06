"Манчестер Юнайтед" здобув п'яту поспіль перемогу

5 січня "Манчестер Юнайтед" тріумфував в матчі третього раунду Кубка Англії й переміг "Редінг" з рахунком 2:0.

З новим тренером команда вже й забула про поразки.

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Наступник Жозе Моурінью Оле-Гуннар Сульшер здобув п'яту поспіль перемогу на чолі "червоних дияволів".

У середині першого тайму Хуана Мату збили в штрафному майданчику. Після наради з відеоасистентом рефері таки вказав на позначку. Виконав вирок сам постраждалий, розвівши м'яч і голкіпера по різних кутах.



Хуан Мата

У компенсований до першого тайму час Ромелу Лукаку встановив остаточні цифри на табло.



Ромелу Лукаку

З таким же рахунком 2:0 в наступний раунд пройшла команда "Челсі". Перемогу лондонцям у поєдинку проти "Ноттінгема" приніс Альваро Мората, який оформив дубль.

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