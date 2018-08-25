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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Мандри Європою: Джастін Тімберлейк показав перші кадри з сімейної подорожі

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Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл
Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл

Популярний співак Джастін Тімберлейк попри насичені робочі будні не забуває про відпочинок. Разом зі своєю дружиною – акторкою Джессікою Біл – та сином він подався в мандри Європою.

Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл – яскравий приклад того, як голлівудське подружжя вміло поєднує роботу та сім'ю. Попри насичений графік зірок вони все ж знаходять вільний час, щоб побути наодинці. Пара навіть спортом намагається займатись разом, про що свідчить ефектне відео в блозі Джессіки Біл.

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Тепер голлівудське подружжя подалось у мандрівку Європою. Джастін Тімберлейк з Джессікою Біл проведуть активний відпочинок у кількох країнах, після чого повернуться до США. Пара поєднає все з виступами артиста. Так, голлівудські зірки показали перші фото з Нідерландів, де невдовзі відбудеться грандіозний виступ Джастіна Тімберлейка. 

На кадрах видно, що подружжя взяло на прокат велосипеди: Джастін та Джессіка разом з їх 3-річним сином Сайлесом проїхали мальовничими стежками на окраїні Амстердаму. Окрім цього, сім'я здійснила чарівну прогулянку на березі.

Ми подібні на європейців? Бо ми точно відчуваємо себе європейцями,
– написала Джессіка Біл. 

 

 

Теги: LifeStyle відпочинок Музика Нідерланди
Джерело: 24 Канал
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