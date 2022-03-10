Мангал на башті не врятував: в СБУ показали, як чат-бот допомагає нищити російську техніку
Джерело:телеграм СБУ
Впродовж 15-ти днів Збройні Сили України захищають нашу державу від нахабних рук країни-агресорки. І ЗСУ це вдається! Ворог зазнає численних втрат.
У зупиненні окупанта допомагають й цивільні. Зокрема, надсилаючи повідомлення в офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot.
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Так, у Службі безпеки України зазначили, що завдяки повідомленням у офіційному чат-боті, українські війська можуть більше знищувати ворога.
Слідкуйте за кожним рухом окупантів, їх техніки чи диверсійно-розвідувальних груп – одразу повідомляйте про це наших захисників,
– підкреслюють в СБУ.
Також нагадали, що інформацію у чат-бот варто надсилати чітку і структуровану, бажано – з геолокаціями.
В СБУ показали, як чат-бот допомагає нищити російську техніку / Фото із телеграму СБУ
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