Мангал на башті не врятував: в СБУ показали, як чат-бот допомагає нищити російську техніку

Впродовж 15-ти днів Збройні Сили України захищають нашу державу від нахабних рук країни-агресорки. І ЗСУ це вдається! Ворог зазнає численних втрат.

У зупиненні окупанта допомагають й цивільні. Зокрема, надсилаючи повідомлення в офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot.

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Так, у Службі безпеки України зазначили, що завдяки повідомленням у офіційному чат-боті, українські війська можуть більше знищувати ворога.

Слідкуйте за кожним рухом окупантів, їх техніки чи диверсійно-розвідувальних груп – одразу повідомляйте про це наших захисників,

– підкреслюють в СБУ.

Також нагадали, що інформацію у чат-бот варто надсилати чітку і структуровану, бажано – з геолокаціями.



В СБУ показали, як чат-бот допомагає нищити російську техніку / Фото із телеграму СБУ