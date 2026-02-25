Майоріло море прапорів: у Ліоні в четверті роковини вторгнення пройшла масштабна маніфестація

24 лютого у французькому Ліоні відзначили четверті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На центральній площі міста Place des Terreaux зібралися кілька сотень людей – українці та французи, які прийшли висловити підтримку та солідарність з Україною.

Того вечора над площею майоріло безліч українських і французьких прапорів, повідомляє 24 Канал.

Що відбувалося в Ліоні?

Організаторами маніфестації стали ліонські франко-українські асоціації: Association pour la liberte d'Ukraine (Асоціація за свободу України, створена в 2022 році), Comite Ukraine 33 (Комітет Україна 33, створений у 1980-х для боротьби за визнання Голодомору геноцидом українського народу), Lyon-Ukraine (Асоціація Ліон-Україна, створена в 2016).

На акцію були також запросили представників французької влади, які передали слова підтримки.

Під час заходу лунали гасла "Слава Україні" та державний гімн. Учасники демонстрували фото українських військовополонених із закликами до їхнього звільнення, плакати з написом "Росія – країна-терорист", а також висловлювали подяку Захисникам України.

У Ліоні пройшла маніфестація: дивіться фото

Організатори закликали до посилення захисту цивільної інфраструктури від російських ракетних і дронових атак, а також до повернення в Україну насильно вивезених дітей і військовополонених.

Під час виступів представники громад наголошували на важливості європейської солідарності у підтримці України та її захисті від російської агресії. Учасники акції також наголосили на підтримці мирного, справедливого та тривалого миру для припинення російської війни.

