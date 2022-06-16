Маніпулятивна методика, – аналітик про бажання Росії вести перемовини з Україною

Днями секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що Кремль хоче переговорів з України. Проте експерти ж вважають, що це маніпуляції.

Про це 24 каналу розповів аналітик та юрист Андрій Вірігинський. Він наголосив, що такі заяви Патрушева – не нові, це звична для них маніпулятивна методика ведення перемовин публічно.

До теми Макрон заявив, що Україні доведеться вести з Росією переговори про мир

За його словами, Україна завжди за мир та партнерські перемовини, але нас не чують.

"Хіба ми відмовлялися від перемовин з Україною? Ніколи, це Україна заморозила переговорний процес", – так росіяни перекладають відповідальність з себе на уогось іншого, упускаючи ключові факти,

– заявив Вігіринський.

Він каже, що ключовим фактором в питанні безпеки Європи є не просування НАТО на схід чи перспектива українського членства в НАТО. "А те, що Росія переступила кордони україни своїми військами та розпочала війну. Але вони (росіяни) цей момент опускають", – додав аналітик.

На думку Вігіринського, цей концепт перемовин пропонують британці. Якщо Європа зацікавлена, щоб ці перемовини відбулися, вона має проштовхувати цю ідею.

Нещодавно прем'єр Великої Британії Борис Джонсон ініціював створення нового союзу в Європі. До альянсу мали б увійти Велика Британія, Польща, Україна, Литва, Латвія, Естонія, а на певному етапі й Туреччина. У США таку ініціативу сприйняли позитивно.

До слова, президент Володимир Зеленський наголосив, що будь-яка війна повинна завершитися перемовинами, адже саме вони здатні зберегти життя людей. Однак президент Росії Володимир Путін цього не розуміє.

За його словами, для завершення війни потрібне бажання обох сторін. Він додав, що не готовий просити в окупантів про незалежність України, адже вона і без того належить нашій державі.

Водночас глава української переговорної делегації Давид Арахамія заявив, що Україна перебуває у слабкій переговорній позиції, тому відновлення перемовин – не на часі. Сьогодні важливо посилити контрнаступ українських військ.

На його думку, Україна продовжить перемовини тоді, коли отримає обіцяну від партнерів зброю, оскільки це зробить позицію нашої держави на переговорах стійкішою.

Відео до теми – пресконференція Зеленського, Макрона, Шольца, Драгі та Йоганніса