Пропагандисти заявляють, що ексмера Луганська Маноліса нібито підірвала смертниця

У Луганську 3 липня підірвали ексмера Маноліса Пілавова. Пропагандисти стверджують, що до цього причетна жінка-смертниця.

Кажуть, що її мотивів ще не встановили. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про загибель ексмера Луганська

Мешканці тимчасово окупованого Луганська розповіли, що вибух був такої сили, що вони подумали про обстріл.

Зазначається, що унаслідок цього загинув і ексмер, і жінка, яка нібито могла принести вибухонебезпечний предмет.

Вона могла бути використана "втемну" – жінка або не підозрювала, що при ній ВНП, або ж знала, але просто не підозрювала, що бомба вибухне, як тільки вона наблизиться до Пілавова.

Стверджують, що пристрій підірвали дистанційно.

Нагадаємо, що за даними джерел 24 Каналу у спецслужбах за ліквідацією ексмера Луганська стоїть СБУ.

Пілавов – один з ідеологів так званої "Луганської народної республіки" та особисто причетний до повалення державного ладу.

Через це він з 2015 року був у розшуку. А з 2022 року на нього Україна наклала санкції.