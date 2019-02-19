20:19
19 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Благання до Путіна. Універсіада з ялинками в Росії
      Вєсті Кремля
      20:14, 18 лютого
      Вєсті.UA: Розенблат набрид суддям. Чому Ляшку завжди щастить
      Вєсті.UA
      19:55, сьогодні
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Блоги Блог Соцмережі
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Блог Соцмережі

      Маразм крепчает: почему Путин звонил Макрону и причем здесь Украина?

      1357
      "Ко всем грехам ты еще и ябеда!"
      "Ко всем грехам ты еще и ябеда!" / Svoboda.org

      Президент России Владимир Путин, которого в Украине с легкой руки футбольных фанатов называют несколько лаконичнее, на днях позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону.

      Желание понятное и логичное – на интересные мероприятия не зовут, а поговорить с кем-то, кроме слуг, хочется. И еще хочется хотя бы выглядеть международным игроком перед населением. Но это лирическая прелюдия, самым интересным стала тема разговора.

      Читайте також: Путин и Трамп на краю пропасти: в чем похожи два президента?

      Путин позвонил Макрону поговорить не про Францию или Россию и их отношения, что было бы логично. Он звонил пожаловаться на действия Украины. Мол, не любят там Россию вообще и его в частности. Первое – не хотят открывать в России избирательные участки. Второе – не хотят пускать на украинские выборы российских наблюдателей.

      И то, и другое противоречит европейским демократическим принципам. Объясните, кто разбирается в психиатрии, ну какая связь между Россией и демократическими принципами?! То есть с адекватностью там давно все плохо, она отпала и осталась одна ватность.

      Может, по пунктам ему кто-то объяснит, что есть несовместимые действия:

      • Напасть на страну, которая тебе не угрожает.
      • Убить десятки тысяч ее жителей.
      • Отжать часть территории, обстреливать мирный Мариуполь с Краматорском из ГРАДов, пытать пленных и т.д.

      А потом звонить Макрону и жаловаться, что Киев шарахается от Москвы, как от проказы с чумой в одном флаконе? Требовать пустить своих фсбшников наблюдать за демократичностью выборов в страну, на которую вы напали?!

      Читайте також: Если бы не было Украины, ее надо было бы придумать

      Да, адекватность там умерла давно. И на него даже злиться не имеет смысла. Самое логичное отношение – как у уставшего и мудрого психиатра к явному пациенту, давно ушедшему из спокойных вод реальности в бурное море шизофрении. Но звонит, жалуется... Может, посоветовать ему в Лигу Сексуальных Реформ написать еще кляузу? Или в Спортлото?

      Это напоминает мне один анекдот, про мужчину, который возвращался домой с работы в одно и то же время. А на остановке ему всегда подмигивал незнакомец, улыбался и ласково говорил "Рогатик". Мужик терпел неделю, потом все рассказал жене. Она посоветовала не обращать внимание, мало ли странных людей на улицах.

      На следующий вечер незнакомец снова встретил нашего героя на остановке, но сценарий поменялся. Он улыбнулся, покивал головой и вместо "Рогатик" грустно сказал: "Еще и ябеда..." Так вот, Владимир Владимирович. Ко всем имеющимся грехам ты еще и ябеда.

      Автор: Кирилл Сазонов

      blog_ava
      "Бл*дь, де тобі реформи не вистачає, Тимур?!" – у мережу злили запис із нібито голосом Порошенка
      сьогодні
      11228
      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Публікації Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Володимир Путін Еммануель Макрон
      Джерело: Кирилл Сазонов
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Майбутнє української церкви: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 20:05 Майбутнє української церкви: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 407
      Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      18 лютого , 14:30 Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      Євгенія Мазур 1
      Маразм крепчает: почему Путин звонил Макрону и причем здесь Украина?
      сьогодні , 19:01 Маразм крепчает: почему Путин звонил Макрону и причем здесь Украина?
      Блог Соцмережі 1357
      Ефект Супрун: кого з міністрів можуть позбавити посади найближчим часом
      сьогодні , 19:00 Ефект Супрун: кого з міністрів можуть позбавити посади найближчим часом
      Ірина Поліщук 584
      Зміни для ФОПів: що їм хочуть заборонити і чому
      сьогодні , 18:05 Зміни для ФОПів: що їм хочуть заборонити і чому
      Яніна Ткачук 1297
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук