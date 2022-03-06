Марченко закрила для українців свою сторінку в інстаграмі: фотофакт
6 березня 2022 , 16:43Читать новость на русском
Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко вирішила одним махом "забанити" у своєму інстаграмі всіх українців. Так, вона закрила доступ до своєї сторінки за регіоном.
На неї неможливо підписатися, як і побачити кількість постів та підписників. Тим часом для мешканців ЄС її акаунт доступний.
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Хоч сторінка наразі приватна, мешканці будь-якої країни, окрім України, можуть на неї підписатися та бачити її пости. Ось така вона – Оксана Марченко.
Так виглядає інстаграм Оксани Марченко з України / Скриншот
Так виглядає сторінка Оксани Марченко з Чехії / Скриншот
Нагадаємо, що 18 лютого Оксана Марченко виїхала з України в Білорусь.