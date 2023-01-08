Україні потрібніші: Греція готова поступитися чергою за поставками німецьких БМП Marder, – BILD

Греція заявила, що готова почекати з постачанням німецьких БМП Marder. У грецькому Міноборони сказали, що Україні вони наразі значно потрібніші.

Німеччина пообіцяла надати Греції 40 БМП Marder, щоб та натомість передала Україні техніку старішого зразка у рамках "кільцевого обміну". При цьому Бундесвер пообіцяв таку ж кількість Marder Україні. Проте за чергою перша партія бронетранспортерів повинна була б відправитися до Греції.

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Греція хоче поступитися своїми бронетранспортерами

До кінця березня Берлін зобов'язався поставити до України 40 бронетранспортерів Marder. При цьому донедавна міністерка оборони ФРН Крістін Ламбрехт категорично виключала передачу БМП із запасів Бундесверу, посилаючись на те, що вони потрібні самій Німеччині.

При цьому, відповідно до контракту, збройовий концерн Rheinmetall має відправити БМП Marder до Греції, а не до України. Тож постало логічне питання, чи зможе Німеччина організувати постачання машин до двох країн одразу.

Натомість Греція заявила, що готова почекати з постачанням німецьких БМП, якщо Берлін планує спочатку відправити їх Україні. Міністр оборони Греції Нікос Панайотопулос уточнив, що зараз бронетранспортери значно потрібніші українцям.

Греція вже допомагає Україні поза контрактом

За словами Панайотопулоса, Греція вже поставила в Україну навіть більше танків, ніж було гарантовано контрактом. Зокрема за перші 14 машин Marder з Німеччини греки поставили українцям за "кільцевим обміном" 20 радянських БМП-1. Він наголосив, що Греція від початку зайняла "чітку позицію на користь допомоги українському народу" й продовжить допомагати Україні озброєнням.