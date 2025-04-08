Була художницею і парамедикинею: на війні загинула військова з Кривого Рогу Маргарита Половінко

Борячись проти окупантів на фронті, загинула українська художниця, парамедикиня і волонтерка Маргарита Половінко. Вона багато допомагала українському війську, а потім і сама долучилася до лав воїнів 3 штурмової бригади.

Про загибель мисткині 24 Канал повідомляє з посиланням на дописи художників Інги Леві та Нікіти Кадана в Instagram.

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Своє життя за Україну віддала українська художниця Маргарита Половінко

Маргарита Половінко народилася 24 березня 1994 року у Кривому Розі. Дівчина вивчала образотворче мистецтво у Дніпрі та вступила до Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Маргарита навіть мала персональну виставку у Львові в галереї Detenpyla.

Маргарита Половінко не залишилася осторонь, коли росіяни розпочали проти України повномасштабну війну. Вона зацікавилася тактичною медициною і відвідувала курси парамедиків, щоб мати можливість допомагати українським захисникам.

У своєму Instagram мисткиня створювала свій "щоденник кров’ю". Маргарита планувала закінчити його тоді, коли завершиться війна, а люди могли змити кров з малюнків.

Навчання з медичної допомоги не минули дарма, адже Маргарита Половінко у 2024 році волонтерила та проводила евакуацію поранених бійців. Однак просто надавати допомогу вона не могла й пізніше приєдналася до другого механізованого батальйону 3 ОШБр.

9 квітня стало відомо, що Маргарита Половінко загинула, захищаючи Україну на передовій.

Маргарита загинула,

– повідомив художник Нікіта Кадан.

Прощання із парамедикинею та художницею відбудеться 11 квітня об 11:00 у Кривому Розі. Поховають захисницю на місцевій Алеї Слави.



У мережі повідомили про загибель художниці Маргарити Половінко на війні / Скриншот

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