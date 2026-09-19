Відповідну спільну заяву Марін Ле Пен та Жордан Барделла опублікували в суботу, 19 вересня. Як повідомляє Європейська правда із посиланням на французькі медіа, це сталося одразу після спеціальної зустрічі в Єлисейському палаці. Там політичним силам країни доповідали про актуальні геополітичні загрози.

Що обурило французьких політиків

У своєму зверненні лідери партії "Національне об'єднання" наголосили, що жодні таємні операції чи провокації не змусять Париж сприяти військовим цілям Кремля в Україні. Вони також назвали ворожим актом рішення Москви взяти під контроль активи європейських компаній, які досі працюють на російському ринку, зокрема Nestlé та Auchan.

Росія не може розраховувати на те, щоб прямо чи опосередковано диктувати політику за допомогою залякування, погроз, дестабілізації чи психологічного тиску,

– Ле Пен, заявила.

Крім того, політики підтримали ініціативу щодо посилення безпеки стратегічної інфраструктури. Напередодні президент Емманюель Макрон доручив уряду розробити план захисту таких об'єктів від російських гібридних атак.

Контекст та попередні заяви

Варто зауважити, що Марін Ле Пен, яка наразі лідирує в президентських рейтингах, раніше регулярно стикалася з критикою через надто примирливу позицію щодо російського керівництва. Водночас європейські лідери дедалі частіше попереджають про небезпеку з боку Москви. Зокрема, польський прем'єр Дональд Туск нещодавно повідомляв про наявність розвідданих щодо підготовки гібридних ударів по країнах, які допомагають Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Франції активно обговорюють проєкт Sky Shield, який передбачає залучення французьких військових до захисту українського неба від російських дронів та ракет. Тоді зазначалося, що Ле Пен демонструвала готовність до зменшення підтримки України та ведення переговорів з агресором.