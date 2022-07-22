З політичного олімпу йде ще один друг України: чи є у світу запасний план перемоги
22 липня 2022 , 11:00Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Агії Загребельської
Я зазвичай швидко перемикаюсь з невдач та перемог на наступний епізод, щоб встигати за швидкістю світу, яка зростає.
Велика втрата чи план "Б"
З Драгі досі перемкнутися не можу. Хр*нова, безглузда та при цьому дуже важлива сторінка історії війни.
Схоже Відставка Драгі – ще один сигнал, що Україні треба прискорюватисяУ світовій пресі день трауру. Рахують втрати. Офігівають від спроможностей популізму. Намагаються зазирнути в майбутнє. І знов офігівають.
Імовірно, Захід передбачав змвну влади в Італії й готувався до цього / Фото "Слово і діло"
Пліткують, що делегація США ще кілька місяців тому була з таємним візитом на Сицилії на тему енергетики.
І якщо це так, то хтось готувався заздалегідь до різних варіантів розвитку подій, вибудовуючи прямі відносини в критично важливих секторах. А, значить, на цей випадок у світу також є план як діяти, щоб перемогти.
До теми – візит Драгі, Макрона та Шольца до України: дивіться відео