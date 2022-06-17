Маріонетку Путіна Пушиліна таки засвітили на економічному форумі у Петербурзі

Ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна все ж показали на економічному форумі у Петербурзі. Крім того, йому дали слово й він сказав все те, що від нього хотів Кремль.

Відомо, що Пушиліна наказали ігнорувати в день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Проте 16 червня його все ж показали та навіть дали слово. Говорив він все те, що від нього вимагали. Зокрема, що "рішення про проведення референдуму щодо приєднання "ДНР" до Росії прийматиметься після завершення спецоперації в Україні".

Також від нього звучала фраза, що "у найближчому майбутньому України як держави може не бути".

"Насправді, він просто повторив те, що йому доручили. Тим більш, що ПМЕФ-балаган з Кіркоровим і талібами, Захаровою і Кисельовим – лише нудний розігрів перед виступом хедлайнера – Путіна", – зазначили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Що відомо про маріонетку Путіна – Пушиліна

Становище ватажка терористів Дениса Пушиліна стало вкрай хитким через невдоволення керівництва загальною ситуацією на війні. Крім того, у Путіна планують анексувати всю захоплену територію та замінити маріонеткову "владу" на російських посадовців.

На сьогодні фактично ні Пасічник, Ні Пушилін нічого не вирішують. Грошима та їх розподілом займають люди в "уряді", яких туди призначили. А ці ватажки просто політичні рупори.

У місті Лимані Донецької області було поранено ватажка бойовиків Дениса Пушиліна. Також серед постраждалих були представники верхівки російської влади, когось із них – знищили. Про це повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

Доки російське командування веде активні бойові дії, Пушилін та Пасічник майже одночасно почали формувати "загони спецпризначенців". Вони хочуть поширити свій вплив та силою об'єднати обидва визнаних Путіним квазіутворення. Причини тому банальні – гроші.

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