Вкладає великі кошти: яку цинічну тезу просуває Росія про окупований Маріуполь

В італійському місті Модена 20 січня планують провести виставку-конференцію про "стрімкий процес відновлення" окупованого Маріуполя під егідою Росії. Це наслідок роботи російської пропаганди.

Кремль не шкодує грошей, аби розповідати світу про начебто "розквіт" окупованих територій. Про це 24 Каналу розповів президент Маріупольського телебачення Микола Осиченко.

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Російська пропаганда поширюється

Для маріупольців в окупації та тих, хто виїхав з міста через російський терор, подібні заходи, у яких підтримують дії Росії, є справжнім знущанням.

Десятки тисяч людей, які виїхали з міста, у яких дуже болить душа за Маріуполь, підняли ґвалт у соцмережах. Мер Модени ініціюватиме перегляд рішення (про проведення виставки – 24 Канал),

– зазначив Микола Осиченко.

У вівторок, 9 січня, має відбутися сесія міської ради. Місцева влада має ухвалити рішення про скасування заходу. Так чи інакше сам факт планування проведення подібної виставки є поганим "дзвіночком".

"Росія веде дуже активну інформаційну війну на окупованих територіях, але їй цього мало. Вона лізтиме ще й до Європи. Думаю, якщо її скасують у Модені, Росія знайде лобістів, привід, нове місто і чиновників, для яких гроші не пахнуть. Для неї важливо просунути кейс "відродженого, звільненого міста", – наголосив Осиченко.

Такий висновок можна зробити з того, скільки грошей вкладають у Маріуполь. Однак не для того, аби зробити життя людей там кращим. Відновлюють логістичні ланцюги та інфраструктурні об'єкти, які потрібні для подальшого ведення війни.

У пропаганду вкладають шалені кошти

Росіяни зосереджуються на відбілюванні власної репутації не лише у Маріуполі. Величезне фінансування виділяють для цього на усіх тимчасово загарбаних територіях.

Усі кошти йдуть через (Алєксандра) Малькевича – це людина, яка займається кураторством всіх ЗМІ на окупованих територіях. Зараз у них основні зусилля направлені на суспільну думку про окуповані території,

– пояснив Осиченко.

Що відомо про Алєксандра Малькевича

Александр Малькевич був близьким соратником очільника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина. Власне, не без допомоги Пригожина Малькевич створював масштабні медійні проєкти, мета яких – просування російського впливу в країнах Африки та США.

Російський пропагандист очолює "херсонське відділення" Союзу журналістів Росії. Після повномасштабного вторгнення Росії Малькевич запустив "ТРК Таврія" в окупованому Херсоні на базі захопленого приміщення "Суспільного телебачення". Нещодавно він навіть видав книгу "Люди Херсонщини. Гордість Росії".

17 червня СБУ повідомила про Александр Малькевич був близьким соратником очільника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина. Власне, не без допомоги Пригожина Малькевич створював масштабні медійні проєкти, мета яких – просування російського впливу в країнах Африки та США.Російський пропагандист очолює "херсонське відділення" Союзу журналістів Росії. Після повномасштабного вторгнення Росії Малькевич запустив "ТРК Таврія" в окупованому Херсоні на базі захопленого приміщення "Суспільного телебачення". Нещодавно він навіть видав книгу "Люди Херсонщини. Гордість Росії".17 червня СБУ повідомила про підозру Малькевичу . Цікаво відзначити, що пропагандист також перебуває у санкційному списку за розповсюдження дезінформації. А YouTube видалив його канал.

На жаль, російська пропаганда працює дуже добре на за кордоном. Тож подекуди її можуть використовувати для того, аби допомогти Кремлю просувати наратив, що на окупованих територіях усе нібито "чудово". Виставка в Модені – лише цьому підтвердження.

Скандальна виставка у Модені: детальніше