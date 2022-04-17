Маріуполь може стати червоною лінією в переговорах із Росією, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що ситуація в Маріуполі може стати червоною лінією в переговорах з Росією. Водночас поки зустрічі з представниками держави-агресорки взагалі не відбуваються.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню зазначив, що з російськими дипломатами протягом останніх тижнів на різні МЗС не було контактів.

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Переговори з Росією на паузі, Маріуполь може стати "червоною лінією"

Єдиний рівень контакту, за словами Кулеби, це переговорна група, яка складається з представників різних інституцій та депутатів. "Вони можуть продовжувати консультації на експертному рівні, але жодних переговорів на високому рівні не відбувається", – зазначив міністр.

Він наголосив, що після Бучі стало особливо важко продовжувати розмову з росіянами.

Але, як згадував президент, Маріуполь може бути червоною лінією,

– заявив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше президент України повідомив, що після того, як звірства російських окупантів у Бучі стали відомими, країни Заходу відмовляються від будь-яких домовленостей з Росією.

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