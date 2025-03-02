Після непридатного до життя Донецька: в яке місто окупанти можуть перенести обласний центр

Російські пропагандистські телеграм-канали поширюють чутки, що Донецьк можуть позбути статусу обласного центру і надати його іншому окупованому місту. Ворог справді може це зробити, адже тепер для нього Донецьк не є вигідним щодо логістики.

Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зауваживши, що мовиться про Маріуполь, який окупанти відбудовують для гарної картинки. Насправді ж місті є не менше проблем, ніж в Донецьку.

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Чому саме Маріуполь

За словами депутата, від початку окупації у 2022 році Донецьк дещо "негативно дивиться" на Маріуполь. З 2014 року і досі в Донецьку є дуже багато зруйнованих будівель, які окупанти не відновлюють. Тим часом в Маріуполі росіяни створюють картинку гарного та розвиненого міста.

Чому так? З огляду на логістику, Донецьк окупантам взагалі непотрібний. Він є просто щитом для захисту територій країни-терориста, так звана буферна зона. А ось Маріуполь логістично важливий – це дорога з Росії до тимчасово окупованого Криму,

– пояснив він.

Місто для жителів Маріуполя фактично є концтабором, але для Росії – велика логістична артерія, куди, зокрема, надходить військова техніка.

Забавін зазначив, що Донецьк зараз майже непридатний для життя. Наприклад, пів міста живе без води. Однак така доля чекає і Маріуполь, адже окупанти не можуть налагодити в місті водопроводи. Хоча складнощі з водопостачанням були ще до окупації, українці над цим працювали і відключень води для жителів не було.