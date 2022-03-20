Маріуполь обстріляли важким озброєнням з 4 кораблів ВМФ Росії

Окупанти продовжують бомбити Маріуполь. 20 березня ворог обстріляв місто з важкого озброєння.

Про це повідомили у командуванні "Азову". За їхніми даними, ракети запустили з кораблів ВМФ Росії.

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Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто використовуючи весь доступний йому арсенал.

Щойно місто Маріуполь було обстріляно 4 кораблями військово-морського флоту Росії. Після авіації, артилерії, різних систем та танків російські окупанти нищать місто важким озброєнням бойових кораблів,

– мовиться у повідомленні.

Додамо, що окупанти 20 березня також скинули бомби на школу мистецтв у Маріуполі, де ховалося 400 жінок та дітей. Відомо, що будівля зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Ситуація у Маріуполі критична

Зауважимо, що ситуація у Маріуполі критична. Член української делегації у тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що їжі у місті лишилося на тиждень. Російські орки тримають Маріуполь в оточенні. Окупанти не пропускають туди гуманітарну допомогу.

Окупанти з особливою жорстокістю та цинізмом обстрілюють житлові квартали, школи, пологові та інші місця, де ховаються мирні мешканці. Зокрема, раніше ворог:

повністю знищив пологовий будинок у центрі міста, лікарню, дитяче відділення і терапію. Загинуло троє людей. Серед них була одна дитина – дівчинка.

завдав авіаудару по драмтеатру Маріуполя. Проте бомбосховище в будівлі витримало атаку, люди живі і почали виходити з укриття.

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