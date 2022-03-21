Маріуполь переживе їх усіх, – Зеленський про окупантів, які стирають місто у пил

Російські окупанти продовжують нищити Маріуполь. Вони постійно бомбардують місто, намагаючись стерти його з лиця землі.

Маріуполь зазнає важких ударів російських окупантів. ЗСУ хоробро б'ються з ворогом, але ракети ворога завдають місту великих пошкоджень.

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"Маріуполь їх переживе"

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Маріуполь – працьовите та чесне місто, в якого буде майбутнє, на відміну від окупантів, які його нищать.

Окупанти руйнують місто у попіл. Але воно переживе їх усіх. Нікчемних рабів, які не вміють піклуватися про власну країну, – сказав він.

Дивіться повне відео звернення Володимира Зеленського: