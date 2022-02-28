Маріуполь – під контролем українських військових: яка ситуація у місті зараз

Окупант вважав, що його орки "прогуляються" прифронтовими містами війни на Донбасі, оголосивши повномасштабну війну Україні. Проте триває вже п'ятий день російських потуг, а Маріуполь – і далі під жовто-блакитним прапором!

Станом на 13:00 28 лютого, Маріуполь перебуває під контролем українських військових. Крім того, місто не дозволяє дестабілізувати ситуацію і грабувати його мешканців.

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Ситуація у Маріуполі станом на 13:00 28 лютого

Безпека

Сьогодні окупант знову завдав ударів по мирному селищі Сартана, що неподалік Маріуполя. Разом з тим українські військові в околицях міста збили літак ворога, який вчора чотири рази обстрілював Сартану і Лівобережний район Маріуполя.

по мирному селищі Сартана, що неподалік Маріуполя. Разом з тим українські військові в околицях міста збили літак ворога, який вчора чотири рази обстрілював Сартану і Лівобережний район Маріуполя. Військові, територіальна оборона і правоохоронці обіцяють діяти максимально жорстко, як того вимагає воєнний стан, що стосується мародерів і диверсантів – їх ліквідовуватимуть на місці. Тому місто просить всіх жителів у жодному разі без крайньої потреби не пересуватись населеним пунктом у комендантську годину.

Життя міста

Електропостачання – без змін. По вулицях Лівобережного і Кальміуського районів, як і раніше, відключено 188 ТП. Без електроенергії поки що залишаються 41 229 абонентів (на лініях Місто-8 і Місто-3). Через обстріли у підприємства немає доступу до ліній електропередач.

– без змін. По вулицях Лівобережного і Кальміуського районів, як і раніше, відключено 188 ТП. Без електроенергії поки що залишаються 41 229 абонентів (на лініях Місто-8 і Місто-3). Через обстріли у підприємства немає доступу до ліній електропередач. Теплопостачання . Котельні Схід, 279 кв, 232 кв, Курчатова, Мирний, ПТУ-99 – залишаються повністю знеструмленими. У зв'язку із зупинкою металургійного комбінату імені Ілліча 54 житлові будинки не опалюються.

. Котельні Схід, 279 кв, 232 кв, Курчатова, Мирний, ПТУ-99 – залишаються повністю знеструмленими. У зв'язку із зупинкою металургійного комбінату імені Ілліча 54 житлові будинки не опалюються. Водопостачення – без змін. Насосні станції працюють у штатному режимі, а у Лівобережному районі вони залишаються переведеними на резервні лінії електропостачання.

– без змін. Насосні станції працюють у штатному режимі, а у Лівобережному районі вони залишаються переведеними на резервні лінії електропостачання. Житловий фонд. Через обстріли окупантів розбито вікна декількох квартир на вулиці Шевченка, мешканці не постраждали. Влада просить місто не стояти біля вікон під час проведення бойових дій, а також не закривати двері у під'їзди, які ведуть до сховищ. У разі, якщо містяни виявляють сховище закритим, потрібно повідомляти головам своїх ОСББ або у контакт-центр (1555 зі стаціонарного телефону або 050/067 345 1555 з мобільного), – він працює у цілодобовому режимі.

Охорона здоров'я

Станом на 13:00 28 лютого, усе залишається без змін. Всього постраждали 76 мирних жителів, серед них – 50 маріупольців. 5 мирних жителів при цьому загинули. На лікуванні перебувають 62 особи, Маріупольським лікарням дуже потрібна кров усіх груп – донорів просять прийти до КНП "Станція переливання крові", що на вулиці Троїцька, 48.

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