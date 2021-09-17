Маріуполь потрапив у десятку міст за якістю життя, обігнавши Київ та Одесу
Джерело:пресслужба міськради Маріуполя
Маріуполь потрапив в десятку кращих міст України за якістю життя. У рейтинговій таблиці він стоїть вище ніж Київ, Одеса та Харків.
Маріуполь посів шосте місце у рейтингу кращих міст. Перше місце посіла Вінниця. Далі йдуть такі обласні центри, як Луцьк, Івано-Франківськ, Чернігів і Хмельницький. Варто зауважити, що загальний рейтинг всіх міст з 2 по 6 місця однаковий – 3,3.
Перелік міст складений відповідно до задоволеності жителями якістю обслуговування і послуг у 24-х містах України. Серед послуг, які увійшли до списку, оцінювалися:
- тротуари;
- збір сміття;
- транспортна інфраструктура, громадський транспорт;
- дороги;
- установи культури;
- публічні парки і сквери;
- двори і прибудинкові території;
- діяльність поліції;
- екологія, навколишнє середовище;
- парковки.
Маріупольці найбільш задоволені парками і скверами, а також транспортною інфраструктурою, згідно з опитуванням. Збір сміття зайняв передову позицію в голосуванні.
Оцінювання проводилось Міжнародним республіканським інститутом (МРІ) і журналом НВ за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).