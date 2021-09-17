Маріуполь потрапив у десятку міст за якістю життя, обігнавши Київ та Одесу

17 вересня 2021 , 16:43
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Джерело:

пресслужба міськради Маріуполя

Маріуполь потрапив в десятку кращих міст України за якістю життя. У рейтинговій таблиці він стоїть вище ніж Київ, Одеса та Харків.

Маріуполь посів шосте місце у рейтингу кращих міст. Перше місце посіла Вінниця. Далі йдуть такі обласні центри, як Луцьк, Івано-Франківськ, Чернігів і Хмельницький. Варто зауважити, що загальний рейтинг всіх міст з 2 по 6 місця однаковий – 3,3.

Перелік міст складений відповідно до задоволеності жителями якістю обслуговування і послуг у 24-х містах України. Серед послуг, які увійшли до списку, оцінювалися:

  • тротуари;
  • збір сміття;
  • транспортна інфраструктура, громадський транспорт;
  • дороги;
  • установи культури;
  • публічні парки і сквери;
  • двори і прибудинкові території;
  • діяльність поліції;
  • екологія, навколишнє середовище;
  • парковки.

Маріупольці найбільш задоволені парками і скверами, а також транспортною інфраструктурою, згідно з опитуванням. Збір сміття зайняв передову позицію в голосуванні.

Оцінювання проводилось Міжнародним республіканським інститутом (МРІ) і журналом НВ за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Автор: Даша Птаховська