На Маріуполь поїхав новий гумконовой разом із представниками церков, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що до Маріуполя знову пробують відправити гуманітарну допомогу. Цього разу у супроводі представників церков, зокрема Московського патріархату.

Усі попередні спроби доставити вантаж закінчувалися тим, що окупанти обстрілювали колони з гумдопомогою. Президент висловив сподівання, що окупанти не обстрілюватимуть колону, яку супроводжує духовенство. Про це Володтмир Зеленський заявив під час спілкування з іноземними ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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На Маріуполь зараз поїхав ще один конвой. Поїхали представники церков. Ми з ними зв'язалися і вони відповіли: "Так, ми поїдемо". До цього конвої рострілювали російські війська, а тепер поїхали церковники,

– заявив Зеленський.

Також президент зазначив, що УПЦ МП, представники якої також поїхали у супроводі конвою, пов'язані з Росією. Тому глава держави сподівається, що цього разу вантаж доїде.

Зеленський поспілкувався з іноземними ЗМІ: дивіться відео