У міськраді пояснили, як Росія хоче використати водні перевезення між Ростовом і Маріуполем

З'явилася інформація, що росіяни хочуть запустити пасажирські водні перевезення між Ростовом-на-Дону та окупованим Маріуполем. Ймовірно, це лише піар-акція, яку задумав ворог.

Таку думку 24 Каналу висловив депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зауваживши, що навіть якщо росіяни запустять перевезення, то вони навряд чи будуть масовими. Наслідком, скоріш за все, стануть кілька пропагандистських сюжетів.

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Чого насправді хоче досягти Росія

Пропагандисти можуть сказати, що перевезення є, але не уточнити, що вони відбуваються, наприклад, лише у визначені дні. Ймовірно, стратегічна мета таких повідомлень – показати, що окуповані території буцімто інтегруються до Росії.

Для цього створюють логістичний ланцюг. А всіх приїжджих хочуть переконати, як нібито успішно з'єднують землі,

– підкреслив депутат Маріупольської міської ради.

Ймовірно, саме такими є цілі росіяни. Вони виключно пропагандистські, а ворог не має детального планування щодо водних перевезень. Адже окупанти понад 2 роки не можуть розібратися з самим портом. Вони тільки недавно ухвалили стратегію та виділили 5 мільярдів рублів на реконструкцію Маріупольського та Бердянського портів.

Росіяни постійно переносять час реконструкції. Так само окупанти обіцяли, що у 2023 році у Маріуполі запрацює аеропорт. Потім казали, що у 2024, а тепер буцімто кінцевим терміном називають 2026 рік,

– додав Дмитро Забавін.

Тому щодо порту, там справді відбуваються дрібні роботи, але вони аж ніяк не вказують на те, що найближчим часом його використовуватимуть на повну потужність.