На окупованих територіях українців знову примушують брати російські паспорти: є нова причина

Путінська партія паспортизувала 10 тисяч мешканців тимчасово окупованих територій Донеччини. Отримання російських документів буквально є перепусткою для життєво важливих послуг, як наприклад, медицина.

Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що в таких діях окупанти вбачають критичну потребу. Вона насамперед пов'язана з небажанням Кремля втратити владу.

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Нова причина примусової паспортизації

У 2025 році росіяни готуються до чергових виборів у держдуму. Так зване "голосування" проводитимуть і на тимчасово окупованих територіях, тому Путіну потрібно якнайбільше виборців. Наявність російського паспорта відкриває шлях до участі у "виборах".

Для того, щоб забезпечувати тиск на населення і потім мати потрібні цифри – окупанти готуються вже зараз. У цьому процесі паспорт є обов'язковим,

– пояснив Петро Андрющенко.

Загарбники вирішили погратися у нібито чесні вибори й провести їх відповідно до процедур. Тому вони формують реєстр виборців і хочуть створити видимість буцімто все відбувається законно.

Паспортизація набирає обертів. Але тут помітні курйозні речі, наприклад, у Маріуполі навіть немає завдань щодо паспортизації, бо там всі з російським паспортом. По-іншому люди просто б не вижили,

– додав Андрющенко.

Щодо окупованої частини Запоріжжя, то ситуація наближається до тієї, що в Маріуполі. Українців систематично шантажують, погрожуючи відмовою у медичному обслуговуванні. Методи примусу досить жорсткі. Ймовірно, до весни 2025 року, окупанти забезпечать майже 100% паспортизацію населення.

Найбільша проблема у так званій "днр". Свого часу людям роздали паспорти невизнаної самопроголошеної республіки, але вони перестають діяти з 1 січня 2025 року. Російська паспортна система не може швидко забезпечити обмін одних "документів" на інші. Тому росіяни можуть зіткнутися проблемою провести голосування навіть на тих територіях, які окуповані вже 10 років.