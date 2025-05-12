Дуже дивні переміщення: у Маріуполь перекидають військову техніку з новими знаками
- Росія перекидає військову техніку в Маріуполь з новим маркуванням, яке поки вивчають.
- Маріуполь стає великою військовою базою, з новими базами та технікою, яка рухається на різні напрямки фронту.
- Нові символи на техніці досі ніхто не бачив, вони не повторюють попередні маркування.
Росіяни продовжують перекидати свою техніку в бік окупованого Маріуполя. Вона прямує з Ростовської області й має нове маркування, яке поки вивчають.
Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що у ворога з'явилися 4 нові військові бази на території Маріуполя та Маріупольського району. Це лише за останні 30 днів.
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Як Росія змінює Маріуполь
Окупанти пересувають свої резерви, які зберігали у Ростовській області, ближче до лінії фронту. Маріуполь стає не просто логістичним хабом, а справжньою військовою базою через своє логістичне розташування.
Від міста близько до півночі Донеччини, до Запоріжжя з виходом на Кримський напрямок. Це дуже зручно. З погляду безпеки ворогу також добре зберігати техніку в Маріуполі. Наприклад, є великий комбінат імені Ілліча, промислова зона, яка за своєю територією, навіть більша, ніж житлова частина міста.
Що там стоїть – не знає ніхто. Побачити на супутникових знімках це неможливо, бо там цехи, асфальт, щось зрозуміти дуже складно. Завдавати ударів дронами теж не надто ефективно, бо цехи мають бетонні перекриття,
– пояснив Петро Андрющенко.
Крім цього, вдалося зафіксувати нове маркування. Воно не зовсім зрозуміле й досі такого не бачили. Маркування нагадує знак блискавки у квадраті, тобто росіяни вже не використовують букви, а мають новий символ.
"Вперше за останній час це новий символ, а не перероблений з іншого. До того ми бачили, що у кримських підрозділах з'явився знак – трикутник у трикутнику. Колись їх використовував спецназ. Можливо, на техніці у Маріуполі також маркування спецназу", – додав керівник "Центру вивчення окупації".
Українська розвідка зараз працює над верифікацією даних та має зрозуміти, що саме відбувається. Але такі дії росіян підтверджують, що окуповане місто стає не просто військово-логістичним хабом, а справжньою військовою базою на території Приазов'я.
Маріуполь поступово перетворюється у величезну військову базу, місто "накачують" технікою. Далі вона рухається в бік Запорізької області й частково в напрямку Росії. Відбуваються досить дивні переміщення,
– підкреслив Андрющенко.
Все, що ми бачимо у Маріуполі тільки підтверджує, що росіяни взагалі не готуються до переговорів. Вони лише створюють нові військові бази та їх розвивають. У новій наступальній компанії Маріуполь відіграватиме роль однієї з ключових резервних баз.