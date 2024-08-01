Майже рік такого не було: Андрющенко зауважив дивні дії окупантів у Маріуполі

Уже не вперше фіксується, що росіяни розміщують свою техніку у житлових масивах окупованого Маріуполя. Натомість системи ППО намагаються ховати за містом, адже бояться, що цивільне населення викаже окупантів.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, додавши, що росіян не хвилює безпека мирного населення. Лиш страх, що засоби ППО викриють змушує ворога забирати їх з житлових кварталів.

Читайте також Продовжують годувати обіцянками: кого Росія завозить у Маріуполь та як живуть місцеві

Росіяни змінили тактику у Маріуполі

Про ситуацію з протиповітряною обороною вже давно всі знають, тому її переміщення не викликає запитань. Проте незрозумілі речі відбуваються з оперативно-тактичними складами, на яких зберігають боєкомплект.

Росіяни знову почали формувати їх безпосередньо в житловій забудові. Такого ми не бачили вже майже рік. Востаннє це траплялося ще під час нашого контрнаступу, а тепер знову,

– розповів Петро Андрющенко.

Складно сказати, що змусило росіян змінити свою тактику. Проте зараз вони почали формувати резерв у Маріуполі. Вже помітні кадирівські війська, їх завозили замасковано, в кузовах цивільних фур.

У нас є певні гіпотези щодо того, що відбувається. Здається, що росіяни дуже прискіпливо дивляться в бік Вугледару та в бік Розівки, що на Запоріжжю. З огляду на це, починають формувати ресурсно-резервну базу, зокрема на території Маріуполя,

– зауважив Андрющенко.

Це означає, що боєкомплект і далі розташовуватимуть у житловій забудові. Так окупанти впевнені, що туди не прилетять ні дрони, ні ракети. Адже Україна не ризикує цивільним населенням.