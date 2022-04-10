Маріуполь сьогодні є серцем цієї війни, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю повідомив, що сьогодні Маріуполь – це серце цієї війни.

Володимир Зеленський зазначив, що воно бʼється, ми воюємо, тому що ми міцні. Але якщо воно перестане битися, у нас будуть слабші позиції.

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"Це люди, які на себе відтягнули велику кількість ворога. Чим міцніша наша позиція в Маріуполі, тим міцніша наша позиція буде на Сході держави та в зоні ООС", – повідомив Президент України.

За його словами, якщо позиція буде міцна, то і стіл перемовин буде ближчий, а також будуть переваги в діалозі з Російською Федерацією.

Крім того, Володимир Зеленський зазначив: якщо ситуація буде слабкою на всіх напрямках, то ми можемо й не дочекатися зустрічі.

"Росія буде робити всі кроки, які будуть вести знову до повернення навіть у ті міста, які ми зараз деокупували. Тоді наша ситуація в перемовинах вже буде слабша. Навіть може нецікава для російської сторони. Так може бути. Проте ми віримо в інакший результат, в нашу перемогу", – додав Зеленський.

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