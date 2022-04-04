Маріуполь – уже не ключова точка для росіян, тому вони знищують усе навкруги, – радник мера

Британська розвідка думає, що Маріуполь може бути ключовою ціллю російського вторгнення, аби створити суходільний коридор до Криму.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що це наче так, якщо не знати карту доріг в районі Маріуполя.

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Він пояснив, що після окупації Сартани та Нікольского з боку Криму, а також взяття під контроль ділянки від Широкине до Маріуполя – в окупантів вже є проїзний суходільний коридор до Криму.

Оминання міста збільшує шлях максимум на 10 кілометрів, тобто вже Маріуполь не є ключовою точкою інфраструктури для окупантів. Нічого, окрім ще не знищеного порту не має інтересу росіян,

– зазначив Петро Андрющенко.

"Саме тому, без жалю вони продовжують знищувати все навкруги. Не секрет, що на відміну від Бучі вони впевнені, що прийшли сюди надовго. І при тому нищать все вщент", – додав Андрющенко.

За його словами, головна ціль щодо Маріуполя – не коридор. А знищення всього і всіх, які не скорились з 2014 року та відносять себе до України. "Це – просто геноцид, який до коридорів має другорядне значення", – підсумував Андрющенко.

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