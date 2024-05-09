В окупованому Маріуполі приліт у центрі міста: там сталося задимлення

Російські загарбники знову бідкаються про "бавовну" на тимчасово окупованих територіях. Цього разу окупанти бідкаються про приліт у Маріуполі, що в Донецькій області.

У соціальних мережах пишуть, що приліт стався у центрі тимчасово окупованого Маріуполя. Подібні "бавовни" у місті бувають часто.

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У Маріуполі був приліт у центрі міста

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що на місце подій у Маріуполі уже "рванули пожежники зі швидкою". Посадовець також натякнув, що це може бути й привітання для окупантів із їхнім улюбленим святом – Днем Перемоги.

Про це також писали й окупанти. Зокрема, росіяни зазначили, що "у святковий день українські бойовики запустили ракети центром Маріуполя". За їхніми даними, жителі міста почули вибух – після нього в небі з'явився стовп диму.

Окупаційні пабліки пишуть, що за попередньою інформацією є постраждалі внаслідок падіння уламків у центрі міста.



У Маріуполі був приліт / Фото з місцевих телеграм-каналів

Крім того, у Маріупольській міській раді, з посиланням на окупаційні канали, розповіли, що у центрі місті є "задимлення". Також там є "ушкодження".

Тим часом окупаційні пабліки пишуть, що удари "завдають з використанням ракет ATACMS". Щоправда, доказів своїх слів російські загарбники, як завжди, не навели.

Російські загарбники також закликають містян перейти до укриттів, бо "можуть падати уламки ракет".

Уже об 23:01 радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про повторний вибух у місті. На цей раз гучні звуки чули у Приморському або Маріупольському районі. Наразі усі наслідки щодо цієї "бавовни" – з'ясовують.

Тим часом російські пропагандисти поспішають заспокоїти громадян, кажучи, що атаку на Маріуполь нібито відбила їхня сумнозвісна протиповітряна оборона. Хоча чому внаслідок цього у центрі міста сталося задимлення – так і не повідомила. Наразі достеменно невідомо, чи оголошували окупанти повітряну тривогу в міста під час вибухів, адже сирени в Маріуполі не лунали.