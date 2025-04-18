Вже готують евакуацію: дрони потужно вдарили по російських військових біля Маріуполя

У селищі Нікольське Маріупольського району пролунав вибух, внаслідок яких постраждали російські окупанти. Щонайменше 10 бійців доправили до лікарні.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що прилетіло по базі, про яку добре знала Україна. Її давно відстежували.

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Які наслідки влучання

Внаслідок атаки пошкоджено автотранспорт ворога, зокрема щонайменше 3 великих транспортних засоби вже нікуди не поїдуть. Вибухи лунали о 2 ночі приблизно пів години. Вони були такими гучними, що люди ховалися у підвалах.

Ця база розташована поруч зі станцією швидкої допомоги, якою окупанти прикриваються вже не перший рік. Тепер туди долетіло. Будемо вважати це першою спробою,

– сказав Петро Андрющенко.

Росіяни намагалися збити дрони, але так, що уламки впали й пошкодили приватні будинки. Цікаво, що це було зовсім поруч з будинком голови окупаційного військкомату.

За останніх пів року це перший удар по території окупованого Маріуполя та Маріупольського району. По Нікольській громаді таких ударів не було вже понад рік.

Настрої у росіян не дуже. За нашою інформацією зараз вони готують евакуацію цієї бази. Вона може переїхати неподалік. Ми знаємо, де є велика кількість окупантів, туди можуть перемістити базу,

– підкреслив Андрющенко.

Саме завдяки переміщенням вдається більше дізнатися про ворога, його засоби та їхнє місцеперебування. Для України це дуже важлива інформація.

До слова, наприкінці березня 2025 року українські партизани спалили російську базу у Маріуполі. Внаслідок пожежі згоріли кілька автобусів, ящики з патронами, частину зброї окупанти витягли з вогню.